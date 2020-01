Federer pasó de infarto a semis de Australia e irá ante Djokovic más tranquilo

La trágica muerte de Kobe Bryant, ha sacudido al mundo entero y las reacciones de diversos personajes del mundo deportivo, político y artístico no se han hecho esperar.

Cabe recordar, que en el accidente aéreo donde se produce la muerte de Kobe Bryant; pierden la vida 9 personas y su hija de Bryant Gianna de 13 años; el mismo sucede en la zona de Calabasas, California.

Kobe Bryant era una autentica celebridad de Los Ángeles tras pasar toda su carrera de basquetbolista con Los Lakers; donde gana cinco campeonatos de la NBA.

Adicionalmente, Bryant obtiene la estatuilla del Óscar en la categoría de Mejor cortometraje animado por la producción autobiográfica Dear Basketball; dirigida por Glen Keane.

Asimismo, el basquetbolista presta su voz para el proyecto; además de fungir como guionista y productor ejecutivo.

Políticos, actores, directores, músicos y reconocidos atletas expresan sus condolencias a través de redes sociales:

«Los informes indican que el gran jugador de baloncesto Kobe Bryant y otras tres personas murieron en un accidente de helicóptero en California. ¡Esa es una noticia terrible!», escribe el mandatario estadounidense Donald Trump.

«Fue un gigante que inspiró, sorprendió y emocionó a las personas en todas partes con su habilidad incomparable en la cancha, y nos impresionó con su intelecto y humildad como padre, esposo, genio creativo y embajador del juego que amaba. Kobe vivirá para siempre en el corazón de Los Ángeles; y será recordado a través de los siglos como uno de nuestros más grandes héroes»; dijo Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles.

«Kobe era una leyenda en la cancha y recién comenzaba en lo que habría sido un segundo acto tan significativo. Perder a Gianna es aún más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos nuestro amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryant en un día impensable».

«Dudaban que un niño pudiera llegar a la NBA y demostró que estaban equivocados. No creían que pudiera ganar un campeonato y demostró que estaban equivocados. No pensaron que pudiera hacer películas y ganó un Óscar. Como todos los grandes artistas; Kobe Bryant demostró que los escépticos estaban equivocados. Descansa en paz».

