Félix Doubront se une a la causa magallanera

Félix Doubront se subió al barco de Navegantes del Magallanes, aunque será hasta la próxima semana cuando entre en el roster de 32, el zurdo porteño será una adición valiosa para la causa turca en esta temporada que va volando.

El zurdo, ganador de un anillo de Serie Mundial con Medias Rojas de Boston de 2003, cuando vencieron en seis juegos a Cardenales de San Luis, aportará una experiencia de seis años en las mayores y más de 500 innings.

Con 32 años de edad, el nacido en Puerto Cabello se presentó en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia donde se uniformó el martes, tras una década sin pisar el diamante de la Michelena.

«Me siento contento de que se haya podido dar la oportunidad de venir de nuevo al equipo, después de 10 años. Hay nuevas caras, pero todo muy bien”, expresó Doubront a prensa de la LVBP.

Aunque debutó en la pelota criolla en la temporada 2005-2006, donde solo lanzó un tercio, luego la 2008-2010, con cuatro juegos, tres como abridor en 10.1 inning, con marca 0-0 y efectividad de 2.79.

De ahí hasta ese martes han pasado muchas mareas, tanto en barco eléctrico como Doubront.

Eso incluye su triunfo en la Serie Mundial de 2013 ante Cardenales de San Luis (cuarto juego) y Medias Rojas alzó el trofeo en seis encuentros.

“Siempre intenté venir a jugar. El impedimento era por parte de los equipos en los que estuve en MLB y también cuando estuve en Corea (del Sur), que no querían que viniera y me lesionara o me pasara algo» dijo el carabobeño.

Recordó que lo poco estuvo en la LVBP fue por las limitaciones. «No podía lanzar muchos innings o sólo lanzaba de relevista. Cuando tuve la oportunidad de abrir, lo máximo que lancé fueron cuatro innings» recordó.

Dispuesto hasta el final

Ahora Félix Doubront aseguró que estará con el equipo hasta donde llegue en la temporada.

En 2019 estuvo en la pelota mexicana con Saraperos de Saltillo y hasta hace días en la selección nacional en el Torneo Premier 12, donde trabajó 4.0 innings de un imparable.

Caracas-Magallanes sería su debut

Doubront se subió al barco, pero no entró en el roster de la tercera semana, por lo que se espera sea para la próxima cuando esté disponible.

Aunque no se sabe cuando sería su debut en la temporada, tras una década, podría ser el 28 de este mes ante Leones del Caracas, en Valencia.

“Para la semana que viene, a lo mejor el miércoles o jueves. Tomaré esta semana para ponerme a tono nuevamente, trabajar y estar ready para la próxima semana”, dijo el nativo de Puerto Cabello.

“Es único estar aquí y lanzar aquí. Por mi familia, mis amigos, la fanaticada, además de sentir el calor de aquí, sentir un Magallanes-Caracas».

«Todo el mundo quiere lanzar en un juego así, eso es incomparable. Lanzar en una Serie Mundial y ganarla es bastante bonito y emotivo, pero jugar aquí en un Magallanes-Caracas creo que es algo más grandioso” resaltó.

Dedgar Jiménez, otro zurdo en el roster

También dieron a conocer la incorporación al roster de 32 de esta semana del zurdo Dedgar Jiménez.

El lanzador viene de ver acción entre Doble A y Triple A de Medias Rojas de Boston.

En 31 presentaciones, 14 de estelar, dejó foja de 4-6, con 4.63 de efectividad y 10 juegos salvados, en 10 oportunidades.

“Vengo a aportar un granito de arena. A tratar de dar lo mejor de mí y ayudar al equipo lo más que pueda”, expresó el zurdo que también representó a Veenzuela en el torneo Premier 12.

Esta será la tercera temporada de Jiménez en la LVBP, con 12 juegos, marca de 1-1, efectividad de 4.18 en 23.2 entradas.

