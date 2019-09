Félix Hernández emocionado y aún quiere continuar (+ vídeo)

Félix Hernández quiere continuar en el mejor beisbol del mundo. Aún no sabe el plan a seguir, pero lo que si está seguro es que el retiro no está entre las opciones para 2020.

«El Rey» de Marineros de Seattle, donde llegó cuando apenas tenia 16 años, ahora con 33 y un año de lesiones dijo sentirse emocionado por la despedida que le dio su «corte».

No era para menos, el derecho, ganador del Cy Young en 2010 y con un Juego Perfecto ante Rays de Tampa Bay el 15 de agosto de 2012 el único que marca en la historia nauta, aunque perdió en su última salida el pasado jueves ante Atléticos de Oakland, salió con lágrimas y uno ovación de pie ante sus fanáticos.

«Todos estos años que vengo jugando por Seattle, me he divertido” dijo el derecho valenciano en la rueda de prensa.

«Me están pasando muchas cosas por la mente ahora mismo. No sé qué decir…Son muchas las emociones. Llevo 15 años aquí y están pasando muchas cosas» agregó.

Félix Hernández quiere continuar

No ha sido fácil para el oriundo del Flor Amarillo, con 33 años edad, los últimos tres años con problemas en su brazo de lanzar.

Félix Hernández quiere continuar. Aunque en sus últimas 25 aperturas, desde 2018 tiene marca de 1-16, efectividad de 6.38.

Pero no se pueden olvidar sus ocho campañas consecutivas con 200 o más innings de labor. Solo tres temporadas con marca negativa en 2008 terminó con 9-11, pero fue ese año cuando arrancó la seguidilla de más de 200 entradas en el montículo.

Las otras dos con récord negativo fueron en 2018 de 8-14 y ahora en esta última de 1-8 y cerró con 6.40 EFE.

El plan A es seguir en las Mayores

El carabobeño tiene un plan A, continuar en el mejor beisbol del mundo. Aunque no mencionó si hay equipos interesados en contratar sus servicios, cree que no es el momento del retiro.

«Vamos a ver si consigo trabajo. Pero no me voy a retirar. No sé qué va a pasar el año que viene o lo que van a hacer. Ya veremos» agregó el diestro que cierra su ciclo en Seattle con 169 victorias, 136 derrotas, 2524 ponches en 2729.2 innings, 419 aperturas, un solo relevo y efectividad de 3.42.

Luego de que vio posiblemente su última salida como pitcher de @LosMarineros, Félix Hernández protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada de las Grandes Ligas luego de que el estadio se rindiera ante él, algo que lo llevó hasta las lágrimas. Bravo!/@RunRunesWeb pic.twitter.com/aVi7iSVq07 — Dereck Blanco (@Dereckb) September 27, 2019

