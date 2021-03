Fernando Alonso retorna a la Fórmula 1 con emoción

El español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno, retorna «muy emocionado» a la Fórmula 1 este fin de semana en Baréin.

En declaraciones el asturiano manifestó su alegría ante su vuelta a los circuitos de Fórmula Uno; coincidiendo con el primer Gran Premio de la temporada.

«Ha habido mucha preparación para este momento, no solo con el equipo durante las pruebas y el trabajo realizado en ambas fábricas durante el período invernal; sino también personalmente. Desde que acepté unirme al equipo Alpine; me he esforzado mucho para estar preparado tanto física como mentalmente para esta temporada», dijo.

Fernando Alonso retorna a la Fórmula 1

Fernando Alonso explicó que durante su tiempo «fuera de la Fórmula Uno» aprendió de los diferentes estilos de conducción; en carreras tan dispares como el Rally Dakar o las 24 horas de Le Mans.

Sin embargo, subrayó que está «muy motivado»; ante la «temporada desafiante que hay por delante».

«Fue divertido estar al volante de un coche de Fórmula Uno durante los test; pero ahora no puedo esperar para correr», confesó el doble campeón del mundo.

Ganó en 2005 y 2006 con Renault. La escudería francesa compite desde este año bajo la denominación Alpine.

AC/0800 Noticias

