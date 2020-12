¡Golpe a Trump! Fiscal General de EEUU: «No hay evidencias de fraude»

El Fiscal General de EEUU, William Barr, dijo este martes que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencias de fraude a una escala que cambie el resultado de las elecciones 2020, cuyos conteos preliminares daban por ganador al candidato demócrata Joe Biden.

Los comentarios de Barr, en una entrevista con Associated Press (AP), fueron un repudio prominente de las acusaciones infundadas realizadas por el presidente Trump y se produjeron días después de que el presidente insinuara que el Departamento de Justicia y el FBI pudieron haber jugado un papel importante en un fraude electoral.

“Hasta la fecha, no hemos visto evidencias de fraude a una escala que pudiera haber tenido un resultado diferente en las elecciones”, dijo Barr.

Por su parte, el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky y líder de la mayoría, que se ha negado a reconocer la derrota electoral de Trump, se acercó el martes a aceptar abiertamente la realidad de que Biden estaría en la Casa Blanca el próximo año, mientras discutía las perspectivas para más estímulos pandémicos en el 2021.

«Después del primero del enero, es probable que haya una discusión sobre algún paquete adicional de algún tamaño el próximo año, dependiendo de lo que quiera perseguir la nueva administración», dijo McConnell en una conferencia de prensa.

