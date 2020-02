Preparan nuevo portaaviones para «guerra masiva» en el Atlántico

Los desarrolladores de armas de la Marina de EE.UU. afirman que los nuevos portaaviones de la clase Ford, están diseñados para un volumen mucho mayor de ataques aéreos de alta velocidad, en una clara preparación del ese país para posibles escenarios de “guerra masiva”, específicamente en el Océano Atlántico.

Los portaaviones de la clase Ford, están a punto de ingresar al servicio operativo. Están construidos con un mayor espacio de cubierta; lo que permite un incremento en la tasa de salida de misiones de ataque.

Hay otras tecnologías integradas en el buque USS Gerard Ford, que permiten en rearmado y reabastecimiento rápido de sus unidades de combate; según expresó el Capitán Ron Rutan, Gerente del Programa CVN 78 (USS Ford).

“Por ejemplo, en los portaaviones de la clase Nimitz, si tienes varios aviones en el borde de la cubierta, debes llevar líneas de combustible a esos aviones para reabastecerlos; lo que imposibilita a otros aviones el poder transitar durante el procedimiento. Esto creaba muchos problemas logísticos”, explicó Rutan.

Sin embargo, los portaaviones de la clase Ford, como lo explica Rutan, están construidos de tal manera que varios aviones pueden ser rearmados, reabastecidos y enviados de vuelta al combate; mucho más rápido que en los modelos anteriores.

Las innovaciones en el USS Gerard Ford, representan elementos de una estrategia más amplia de la marina estadounidense para aumentar masivamente los sistemas de guerra ofensivos y defensivos para de sus portaaviones.

Los nuevos sistemas de armas de los buques de la clase Ford, también incluyen la incorporación planificada de sistemas de defensa contra torpedos; misiles interceptores y la introducción de nuevas plataformas como el F- 35C y MQ-25 Stingray: el primer avión no tripulado con reabastecimiento lanzado por un portaaviones.

El USS Gerard Ford, actualmente se encuentra en su etapa final de predespliegue operacional, en el puerto de Norfolk (Virginia); base naval donde se encuentra emplazado el grueso del poderío militar de la Cuarta Flota de EE.UU., y es una de las unidades adscritas al Comando Sur norteamericano (USSOUTHCOM).

