«Franela Mojada» de Halle Berry (Gatubela)

Halle Berry pertenece al club de las chicas sin sosten; y como una gata la actriz lo promociona con una franela mojada, dónde se ven claramente sus estupendos atributos desde el abdomen.

“Gatubela” en “franela mojada” dejó si aliento a miles de seguidores. La actriz estadounidense, Halle Berry, explotó la internet cuando publicó una ardiente fotografía de «camisas mojadas» donde reveló atributos soñados por sus admiradores del “Club sin sostén”.

La ganadora del Óscar que cumplió 53 años el pasado 14 de agosto, enloqueció a sus más de 5 millones de seguidores en la red social Instagram cuando compartió una imagen de tono sexy, mostrándose con una franela mojada que dejaba sutilmente sus senos al descubierto.

La «franela mojada» de gatubela

Con un fondo muy oscuro que apenas deja distinguir la silueta de Halle Berry, toda la atención es dirigida al marcado abdomen que posee la mujer que dio vida a «Gatúbela» en el año 2004.

Su franela tenía estampada en la parte superior «No bra club» que significa club sin sostén en español. Evidentemente la actriz hizo referencia a esta frase al momento de tomarse la atrevida fotografía

