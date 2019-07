Frases que no debes decir si quieres mantener a tu pareja

Lo Que los Hombres Odian Basado en Su Signo del Zodiaco

Ya sea que eres una verdadera creyente que piensa que la astrología gobierna el mundo, o crees que todo es un poco ridículo, probablemente hayas leído un par de horóscopos hace tiempo. Realmente depende de ti si quieres tomarlo en serio o simplemente leerlo para divertirte, pero hay una creencia de que los signos del Zodiaco están relacionados con ciertos rasgos de carácter. Por eso escuchas a la gente decir cosas como, “Oh, es un Leo” o “Piscis, típico”. Hoy hemos decidido echar un vistazo a los rasgos de carácter más prominentes que los hombres tienen de acuerdo a su signo del Zodiaco y ver qué tipo de cosas odian escuchar.

Aries

Frase a evitar: “¡Vamos a hacer esto como yo crea que debe ser!”

Los hombres Aries son líderes natos. Les encanta estar a cargo y quieren que las cosas se hagan a su manera. Quieren sentir que sus decisiones importan y que son responsables de la elección que hacen. Parecen fuertes y confiados en un buen día, y pueden parecer un poco arrogantes cuando las cosas no van de acuerdo a sus planes. Así que si quieres mantener un hombre Aries feliz y aún así hacer las cosas a tu manera – vas a tener que ser astuta. Un compañero directamente dominante hará que un hombre Aries sea miserable.

Tauro

Frase para evitar: “No estoy buscando nada serio”

Los hombres Tauro pueden parecer tímidos y apacibles, pero como todos saben, una vez que los provoques, atacarán. Generalmente son compañeros muy leales y dedicados. Claro, pueden ser tercos, no se abren fácilmente, pero una vez que lo hacen se quedan a largo plazo. El decir “no estoy buscando nada serio” a un Tauro que has estado viendo por un tiempo es como una bofetada en la cara. Les duele a nivel personal y no les deja más remedio que retirarse o iniciar una pelea que terminará con una ruptura.

Géminis

Frase para evitar: “Vamos a establecer una rutina”

Los hombres de Géminis suelen ser muy habladores y son muy hábiles con las palabras. Son brillantes para expresar sus sentimientos y emociones, bañarte con elogios y elegir las palabras correctas para que te sientas como la persona más hermosa en el mundo. Son muy enérgicos y ágiles por naturaleza y tienen una necesidad constante por descubrir cosas nuevas y explorar el mundo en el que viven. A Géminis le encanta viajar y hacer todo tipo de aventuras. Así que no es ninguna sorpresa que cualquier mención de una rutina ahogará su estado de ánimo en el mejor de los casos y te los quitará en el peor de todos.

Cáncer

Frase para evitar: “No te necesito.”

A los hombres de Cáncer les gusta sentirse necesitados. No les importa si se trata de grandes decisiones de vida o cambiar un foco – quieren ser los héroes del día. Están constantemente en modo de resolución de problemas. Mientras estás teniendo una buena comida en el restaurante y la mesa es un poco temblorosa, quieren arreglar la mesa, cuando estás en un coche disfrutando del paseo – está escuchando el motor para asegurarse de que no está descompuesto. Usted podría pensar que son demasiado obsesionados en ayudar y arreglar las cosas, pero realmente es justo lo que hace que se sientan importantes y necesarios. Si dices “no necesito tu ayuda” se sienten como que no te importan.

Leo

Frase para evitar: “Bien, ¿qué sigue?”

A un Leo le encanta estar en el centro de atención. Le gusta sentirse como un rey en el castillo. Leo quiere disfrutar cada momento de su vida y si hay una compañera para compartirlo – incluso mejor. Sólo se añade a su sentimiento de importancia, y está feliz de ser admirado. Sin embargo, si tu comienzas a torear a los Leos con preguntas como “ahora qué sigue” en lugar de disfrutar el momento – prepárate para conocer la furia tipo selva.

Virgo

Frase para evitar: “No soy una princesa en apuros, no necesito ser rescatada”

Los hombres nacidos bajo el signo de Virgo son verdaderos caballeros en brillante armadura. Son los príncipes montando un caballo blanco. Son amables, cariñosos, atentos y simpáticos. Un Virgo siempre estará allí para darte una mano de ayuda y un hombro para llorar. Les encanta ser el único que ayuda a una damisela en apuros. Así que si tu dices que no estás en apuros – pronto se irá y encontrará a alguien más que necesite ser salvada.

Libra

Frase para evitar: “No quiero tomar ninguna decisión.” ¿Puedes decidir tu? “

Los hombres de Libra son generalmente buenos para resolver conflictos y ser mediadores. Son un buen juez de carácter y son geniales para mantenerse neutrales en muchas situaciones. Cuando elige a un compañero, Libra quiere encontrar a una compañera que sea igual, alguien en quien pueda confiar. Él no quiere tomar todas las decisiones y resolver todos los problemas, él sólo quiere compartir todas las responsabilidades 50/50. Así que si usted no está interesado en un enfoque democrático y preferiría un hombre macho – Libra no es el tipo para ti.

Escorpión

Frase para evitar: “No soy tan ambiciosa”

Todo el mundo sabe lo calientes que son los hombres Escorpión. Son grandes amantes y harán todo lo posible para complacer a los dos en la vida y en la cama. Aman el poder y se consideran a sí mismos como personas muy poderosas y eso es lo que buscan en una compañera también. Nada les excita más que una mujer fuerte, independiente y poderosa. Así que frases como pues “bien, yo no soy realmente tan ambiciosa”, acabas de bajarle completamente a Escorpión el interés por ti.

Sagitario

Frase para evitar: “Sólo déjalo como está, no necesitamos experimentar”

Si nunca has salido con un chico Sagitario, no te preocupes, no eres la única. Son muy difíciles de domesticar y realmente no les gusta estar atados. Los hombres de Sagitario son encontrados viajando por todo el mundo, descubriendo nuevos lugares y probando cosas nuevas. Les encanta compartir nuevas experiencias con sus compañeras, así que si tu no estás en busca de aventuras y experiencias, probablemente no te llevarás bien con un Sagitario.

Capricornio

Frase para evitar: “Esto es sólo una aventura”

Si alguna vez has salido con un Capricornio sabrás que son serios acerca de sus relaciones. Capricornio no se abre a la gente fácilmente, necesita tiempo para establecer confianza. Sin embargo, una vez que logres ganarse su confianza, tu eres de oro. Serán los compañeros más leales y devotos de la historia. Sin embargo, si tu no lo tomas en serio y lo tratas como una aventura, se largará inmediatamente.

Acuario

Frase para evitar: “No te entiendo”

Una relación con un Acuario es como una montaña Rusa, siempre están a la espera de algo emocionante. No son extraños de las citas que te darán adrenalina. Podrías pensar que te va a llevar a ver una película romántica, pero en vez de eso te llevará a ver una película de terror. No están en cosas aburridas ni rutinas. Paracaidismo, buceo o salto en bungee son todas buenas ideas de citas para un Acuario. Tienen mucha pasión por la vida y quieren compartirla con sus compañeras, así es como muestran su amor. Así que cuando dices “no te entiendo” suena como “no me siento amada”.

Piscis

Frase para evitar: “¡Deja de soñar despierto y haz algo!”

Piscis es profundamente sensible y vulnerable. Están muy en sintonía con sus sentimientos y eso es lo que los hace grandes compañeros. Siempre saben cuándo no te sientes bien y siempre estará ahí para ti. Su disponibilidad emocional suele significar que hacen grandes artistas, escritores, poetas, etc. Los Piscis son personas creativas, ya sabes, lo que significa que pasan mucho tiempo con la cabeza en las nubes, pensando en su futura obra maestra. Cuando les dices que “dejen de soñar despiertos” toman eso como un insulto, una insinuación de que lo que están haciendo no vale la pena, y ya que son bastante sensibles por naturaleza sabes que eso les hará daño durante mucho tiempo.

ACN/Revistas

No deje de leer: Muere Cameron Boyce actor en series del Disney Channel