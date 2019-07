Muere Cameron Boyce actor en series del Disney Channel

La noche del sábado, el cantante Stevie Wonder, le contó a una multitud sobre su condición médica, cuando terminó su presentación en el British Summer Time Hyde Park.

Dijo que había encontrado un donante y que realizaría tres shows más antes de la operación de trasplante de riñón en el mes de septiembre, mientras le aseguraba a su público: «Estoy bien, estoy bien».

Los fanáticos de Wonder, saludaron las noticias con un grito fuerte de apoyo al cantante, aplaudiendo enérgicamente al artista de 69 años de edad, cuando se retiraba del escenario.

Wonder, acababa de interpretar la canción «Superstición», cuando le dijo a la multitud que quería evitar que «rumores» se difundieran sobre su salud, por lo cual decidió hablar al respecto.

«Estoy bien, estoy bien, todo bien, tengo un donante y todo está bien», afirmó Stevie Wonder.

«Quiero que sepan, que vine aquí para darles mi amor y agradecerles por su amor. Les amo y Dios les bendiga», expresó el artista a su público.

The moment, this evening at Hyde Park, Stevie Wonder told us why he would be taking a break from performing…. pic.twitter.com/pwfjnczGKx

— Aleem Maqbool (@AleemMaqbool) July 6, 2019