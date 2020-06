Fuertes enfrentamientos en Washington: Trump anuncia toque de queda (+Video)

La tarde de este lunes, mientras el presidente estadounidense Donald Trump se dirigía a los asistentes a la rueda de prensa en el jardín de rosas de la Casa Blanca, los medios presentes en el lugar pudieron captar las explosiones cercanas, que ocurrían mientras las fuerzas de seguridad de Washington DC intentaban sofocar las protestas.

En un video, originalmente publicado por el Jefe de corresponsales de CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta, se aprecia el momento cuando el presidente Trump declara ante los medios, mientras fuertes detonaciones se escuchan al fondo.

Una tensa situación, se presentó al final de la tarde en las avenidas aledañas a la Casa Blanca en la capital estadounidense iniciaron su jornada de protestas debido a la muerte de George Floyd en Minnesota a manos de un policía de Minneapolis. Gran cantidad de manifestantes se concentraron en las vías cercanas a la Casa Blanca; hasta que la tensión entre ambos bandos derivó en el inicio de la represión policial.

Fuerzas policiales con equipos antimotines y a caballo se apostaron en la vía pública, reprimiendo con granadas lacrimógenas, granadas sonoras y perdigones a los manifestantes; quienes tuvieron que replegarse ante el avance de las fuerzas de seguridad.

Testigos afirman que varias personas asistentes a la concentración resultaron con heridas producto del uso de los equipos antimotines de las fuerzas policiales; lo cual crespó aún mas los ya caldeados ánimos entre los manifestantes y las fuerzas policiales de la capital estadounidense.

En un video publicado por la agencia de noticias Reuters, se observa como la multitud corre al iniciarse la arremetida de los agentes del orden público; en contra de los manifestantes en las cercanías de la Casa Blanca.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Violent clashes erupted outside the White House between the military and park police and protesters demonstrating against police brutality in the wake of the death of George Floyd pic.twitter.com/i9XfUzxXJJ

— Reuters (@Reuters) June 2, 2020