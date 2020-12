Crepuscular Gabriel Moreno se llevó la distinción de la Semana

Gabriel Moreno, Jugador de la Semana de la LVBP 2020-2021, distinción que otorga la prensa especializada por votación, en esta ocasión entre el período del 30 de noviembre al 6 de diciembre, informó prensa e la Liga.

“Gracias a Dios por la oportunidad de salir a jugar. (El reconocimiento) me motiva más a seguir haciendo lo que me gusta, disfrutar cada momento en los juegos. Cuando estoy en el terreno solo pienso en jugar pelota”; manifestó el receptor de apenas 20 años, que se estrenó año en la LVBP.

El novato, encabezó la liga en promedio (.524), OBP (.565); igualado con el cubano Yosmany Guerra, slugging (.762) y OPS (1.327), entre los bateadores con al menos 20 apariciones legales en el plato.

Además, fue el que mayor cantidad de bases alcanzó con sus conexiones (16); terminó con 11 hits, otro tope en el circuito; nivelado con Ronny Cedeño, de Leones del Caracas.

Gabriel Moreno, Jugador de la Semana

Moreno, quien ligó de 21-11, con dos dobles, un jonrón, cinco anotadas y cuatro remolcadas; en tanto que negoció dos boletos y se ponchó un par de veces.

El cuadrangular que despachó fue el primero de su carrera en el país; tuvo come víctima al experimentado derecho del Magallanes, Yohan Pino, el pasado 3 de diciembre.

“Esta semana fue muy productiva. En los primeros juegos estaba un poco ansioso, porque es mi primera temporada aquí. Pero hice los ajustes, para aprovechar cada turno, las pequeñas cosas en las prácticas de bateo”; agregó el barquisimetano, uno de los principales prospectos de los Azulejos de Toronto.

Busca mejorar como careta

Moreno, si situó detrás del plato en cuatro de los seis desafíos de Lara (en los otros dos fue usado como designado y primera base) y el equipo jugó para 3-1. En esos cuatro desafíos, los lanzadores apenas permitieron cuatro anotaciones limpias repartidas en 31 entradas; para una sobresaliente efectividad de 1.16.

“Una de las razones por lo que estoy en la liga es para mejorar (como receptor). Me ha ido muy bien hasta ahora. He trabajado muy fuerte en llamar al juego, en lo que debo hacer como cátcher y me ha funcionado. Siempre me enfoco en lo que hago”; explicó Moreno, que ostenta el cuarto mejor average de la liga (.429) y el más elevado de su club.

Esa actuación le ayudó a obtener 35% de los votos de la prensa acreditada para cubrir las incidencias de la LVBP, que participa en la elección.

El careta es el primer miembro de Lara que se lleva el reconocimiento desde que lo hizo Omar Marval, durante la última semana de la zafra 2019-2020.

Otros en las papeletas

Su compañero de equipo, Yonathan Mendoza, lo escoltó en la votación con el 23% de los sufragios. El utility dejó una línea ofensiva de .412/.474/.765, con doble, triple, jonrón y OPS de 1.239, en 19 apariciones legales. Golpeó de 17-7, con dos anotadas y seis producidas, líder en la semana, junto con Edwin García, de Aragua; Gabriel Noriega, de Magallanes; y Alexander Palma, de Caracas.

También fueron tomados en cuenta para la selección los lanzadores Loiger Padrón (3-0, 0.00 PCL) y Logan Durán (1-0, 0.00 PCL, 6 IP); además de Edwin García (.368/.429/.632, jonrón) y Ronny Cedeño (.478/.520/.565, dos dobles).

ACN/MAS/Prensa LVBP

No deje de leer: Cañones turcos bombardearon a Tigres y covid-19 ataca a Tiburones (+ vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN