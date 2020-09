Gatorade Venezuela Rock 2020 será el domingo 11 de octubre

No dejes de leer

En este formato los atletas no están agrupados en un solo espacio, sino que cada corredor crea su ruta, y para ello puede usar lugares como jardines, estacionamientos o calles de su municipio, entre otros.

Monsalve, gerente de Eventos Especiales y Mercadeo Deportivo de Pepsi-Cola Venezuela, comentó que la carrera virtual Gatorade Venezuela Rock se realizará el 11 de octubre entre las 7:00 am y las 3:00 pm.