Triunfo 90 de Lewis Hamilton «le toca la puerta» a Michael Schumacher (+ vídeo)

El inglés Lewis Hamilton más líder tras ganar en Mugello, su victoria 90 en F1; tras vencer este domingo el Gran Premio de la Toscana, el noveno del Campeonato Mundial, para ampliar su ventaja en la punta y lo deja a solo uno del récord histórico del alemán Michael Schumacher.

Hamilton, de la escudería Mercedes, que también firmó la vuelta rápida;, logró su sexta victoria del año en una prueba alocada -interrumpida dos veces, con bandera roja- que ganó por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas y del tailandés Alexander Albon (Red Bull); que firmó el primer podio de su carrera en Fórmula Uno.

El español Carlos Sainz (McLaren), que se vio inmerso en uno de los múltiples accidentes; tuvo que abandonar una carrera que sólo acabaron doce pilotos; donde que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) concluyó en quinta posición.

«Pasaron muchísimas cosas en esta carrera loca; pero simplemente dejé que fueran pasando. Estoy muy contento con esta victoria, pero para nada ha sido sencilla, porque fueron varias carreras en una»; dijo Hamilton.

El británico de 35 años, gran aspirante para igualar este mismo año los siete títulos Mundiales que hasta la fecha sólo ganó el ‘Kaiser’ Schumacher; tras anotarse su sexta victoria en las primeras nueve carreras del año.

«Éste es un gran circuito, me encanta esta pista, pero esta ha sido una victoria difícil, por el calor y porque Valtteri (Bottas, su compañero finlandés de Mercedes) venía muy rápido por detrás»; opinó Hamilton.

El corredor subió al podio del circuito italiano de Mugello con una camiseta en la que reivindicaba el arresto «de los policías que asesinaron a Breonna Taylor», de 26 años y de raza negra, que murió durante un tiroteo el pasado mes de marzo en la localidad estadounidense de Louisville (Kentucky).

Por su parte, el australiano Daniel Ricciardo (Renault) acabó cuarto; por delante de ‘Checo’ y del inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren, que concluyó sexto.

El ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri) fue séptimo y cruzó la meta por delante del finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo); que, debido a una sanción de cinco segundos, tuvo que cederle el octavo puesto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Kimi se confirmó con la novena plaza, por delante del alemán Sebastian Vettel, que sumó un punto el día en el que Ferrari, la escudería más laureada de la historia de la F1, festejaba su Gran Premio número 1.000 en la categoría reina.

El siguiente Gran Premio, el de Rusia, se disputará dentro de dos fines de semana en el anillo olímpico -que albergó los Juegos de invierno de 2014- de Sochi; adonde el séxtuple campeón inglés Hamilton llegará con un liderato sólido, de 190 puntos, 55 más que Bottas y con ochenta sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el certamen, que este domingo se retiró en Mugello.

A 90th F1 win for @LewisHamilton – moving him one behind the all-time record of the great Michael Schumacher 🏆#TuscanGP 🇮🇹 #F1

Formula 1 (@F1) September 13, 2020