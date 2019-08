Gibraltar ordenó la liberación del buque petrolero iraní

Gibraltar liberó a el buque petrolero iraní, detenido el mes pasado bajo sospecha de violación de sanciones, a pesar de una declaración de última hora de las autoridades estadounidenses.

El territorio del Reino Unido, recibió garantías por escrito de Irán de que el barco no descargaría su carga en Siria.

Grace 1, que transportaba petróleo iraní, fue detenido por Marines Reales Británicos el día 4 de julio, lo que provocó un verdadero enfrentamiento diplomático con el gobierno de Teherán.

El jefe de justicia de Gibraltar, Anthony Dudley, dijo que ninguna solicitud de los Estados Unidos se encontraba actualmente ante el tribunal.

Un cuerpo legal independiente tomaría una decisión sobre la solicitud estadounidense, dijo el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en un comunicado.

El buque petrolero permaneció frente a Gibraltar el jueves por la noche, pero, según testigos que hablaron con la agencia de noticias Reuters, su proa se había movido al menos 180 grados.

No estaba claro si esto se debió a las fuertes corrientes marinas o porque se estaba preparando para partir.

La Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad Británica dijo que Irán debe cumplir con las garantías que había dado de que el buque tanque no iría a Siria; que está bajo sanciones de la UE.

El FCO describió a Siria como un «régimen que ha desplegado armas químicas contra su propio pueblo».

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, condenó el intento de Estados Unidos de detener la liberación del buque tanque y acusó al gobierno de Trump de intento de «piratería».

Having failed to accomplish its objectives through its #EconomicTerrorism—including depriving cancer patients of medicine— the US attempted to abuse the legal system to steal our property on the high seas.

This piracy attempt is indicative of Trump admin’s contempt for the law.

— Javad Zarif (@JZarif) August 15, 2019