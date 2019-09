¿Cuesta arriba? Giussepe Palmisano a convencer que LVBP es privada

El nuevo presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) Giussepe Palmisano se encuentra en Estados Unidos donde se reunirán en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés) con la misión de convencer que el ente es privado y apolítico.

Palmisano viajó ayer al país norteño donde lo esperaba uno de los vicepresidentes de la nueva junta directiva Humberto Oropeza, informó al programa «Tiempo Extra» que transmite la emisora 97,7 FM.

La misión es buscar que Major League Baseball levante el veto impuesto a la pelota criolla, tras el decreto de «bloqueo total» que implantó la admistración de Donald Trump hace más de un mes.

La OFAC es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que tiene como función sancionar a nivel internacional en el marco de la protección de la seguridad nacional en apoyo de la política exterior de ese país.

Giussepe Palmisano se encuentra en EE.UU.

«Viajo para tratar de desbloquear el problema con MLB y que tengamos un campeonato de calidad” dijo el mandamás de la Liga.

Palmisano en encuentra en Estados Unidos y aclaró que su función en el cargo es de forma interina por el asunto que atraviesa la Liga.

Igualmente manifestó que viene trabajando desde hace días sobre el asunto y lleva documentación clave para demostrar en la OFAC que la LVBP es un ente privado.

«La MLB aprobó las sanciones contra la LVBP y desde hace dos días ando moviéndome para llevar este documento a la OFAC informándole que esta es una Liga privada y que nunca ha estado politizada» resaltó al programa radial.

Junto a Palmisano está Humberto Oropeza (Cardenales de Lara), uno de los vicepresidentes que tomaron el control de la Liga.

Interinato por la emergencia

Aprovechó Giussepe Palmisano para aclarar que su paso por la presidencia de la LVBP es en calidad de interino por la emergencia de la Liga.

«Todos los presidentes de los equipos están unidos con nosotros para que esto se solvente. Una vez que podamos resolverlo la Liga designará otra directiva” resaltó.

«Yo soy el presidente interino de la LVBP. Dije que si porque quiero que haya una conciliación. Tengo mis compromisos con el Magallanes y mis condiciones fueron que era algo temporal» el también mandamás de Trotamundos de Carabobo.

Consideró que el veto de MLB es un retroceso para el beisbol venezolano. «Este problema es grave porque impide el desarrollo óptimo del campeonato. Hay gente que no entiende que la LVBP es sustento para muchas familias y lo que trataremos de demostrar ante la OFAC es esto, y desbloquear el problema para recibir la autorización”.

Apoyado por Juan José Ávila

Agregó que conversó con el presidente saliente, Juan José Ávila, quien renunció a su función hace días y consiguió palabras de apoyo al igual que de Oscar Prieto Párraga.

¿Va la temporada con o sin veto?

Sobre si la temporada se realizará con o sin veto de la MLB dijo: «Lamentablemente si no tenemos la aprobación de MLB no tendremos una temporada como antes y eso no es secreto. Nuestro plan es solventar esto».

La temporada está pautada para arrancar el 18 de octubre, un semana más tarde lo habitual, aunque al principio se dijo que sería en noviembre para aminorar los costos, pero el Gobierno Nacional presionó para que comenzará el próximo mes.

De no conseguir el objetivo, queda por delante buscar jugadores de ligas independientes, pero también afectaría el trabajo de managers, personal técnico, árbitros y compra de material deportivo que tenga que ver con Estados Unidos.

ACN/MAS/Agencias

