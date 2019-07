Gobierno culpa del gran apagón nacional al ataque electromagnético

La tarde del lunes 22 de julio, los venezolanos volvimos a experimentar otro apagón nacional, cuando sin previo aviso a las 4:40 pm el servicio eléctrico dejo de fluir a través del sistema interconectado nacional.

Algunos medios nacionales, indicaron que la falla abarcaba al menos 16 estados, sin embargo medios extranjeros informaban respecto a una falla eléctrica en algunos estados del país, debido a la falta de información y a la caída de servicios de telecomunicaciones aunada a la falla de energía.

A las 06:45 pm, ACN pudo confirmar de forma independiente el alcance nacional del apagón, al contactar de manera directa al menos una fuente en cada estado, resaltando de manera inmediata dos factores: la hora de inicio del apagón nacional y la falta de información al respecto, especialmente de parte del gobierno nacional.

A las 7:00 pm, el Ministro de Información Jorge Rodríguez, informó vía telefónica a través de algunos medios que todavía se encontraban operativos, que la falla eléctrica nacional se debió a un ataque electromagnético; externo a Venezuela, pero que se encontraban trabajando para resolver la falla.

Varios medios internacionales, reportaron que en la capital algunos edificios de oficinas fueron desalojados por razones de seguridad. Así mismo, se supo que el tráfico de vehículos resultó colapsado en la capital; debido a que las señalizaciones y servicios anexos al sector transporte se encontraban apagados.

A la 1:25 am, fuentes en algunos estados empezaron a reportar el restablecimiento del servicio eléctrico, especialmente en los estados centrales del país; que forman parte del trazado que sigue el sistema de «transmisión» principal de energía eléctrica (Bolívar, Anzoátegui, Guárico y Aragua).

A las 3:00 am, los usuarios de las redes reportaban el restablecimiento parcial de la energía eléctrica la capital venezolana; ya que amplios sectores de Caracas aun se encontraban sin electricidad.

Conforme a las cifras que se manejan en las redes, el apagón nacional abria durado un total de 9 horas 15 minutos; sin embargo, algunos sectores del país duraron mas tiempo sin servicio eléctrico.

El servicio de reporte de redes de la empresa Netblocks, pudo confirmar de manera independiente el alcance de la falla eléctrica; a través de sus sistemas automatizados en línea.

Update: Almost all states of #Venezuela are now severely impacted by nationwide power outage with only limited connectivity remaining; live network data chart shows availability and power outage impact breakdown by region #SinLuz #Apagon #22Jul pic.twitter.com/6pQvbjR0Dy

— NetBlocks.org (@netblocks) July 22, 2019