Google reafirma su «Supremacía Cuántica» en las computadoras

Google dice que una computadora avanzada ha logrado la «supremacía cuántica» por primera vez, superando el rendimiento de los dispositivos convencionales.

El procesador cuántico Sycamore del gigante de la tecnología fue capaz de realizar una tarea específica en 200 segundos que llevaría a las mejores supercomputadoras del mundo 10.000 años en completarse.

Los científicos han estado trabajando en computadoras cuánticas durante décadas porque prometen velocidades mucho más rápidas.

En las computadoras clásicas, la unidad de información se denomina «bit» y puede tener un valor de 1 o 0. Pero su equivalente en un sistema cuántico, el qubit (bit cuántico), puede ser 1 y 0 al mismo tiempo .

Este fenómeno abre la puerta para que se realicen múltiples cálculos simultáneamente. Pero los qubits deben sincronizarse utilizando un efecto físico conocido como entrelazamiento cuantico, que Albert Einstein denominó «acción espeluznante a distancia».

Sin embargo, los científicos han luchado por construir dispositivos que funcionen con suficientes qubits para que sean competitivos con los tipos convencionales de computadoras.

El Sycamore contiene 54 qubits, aunque uno de ellos no funcionó, por lo que el dispositivo funcionó con 53 qubits.

En su artículo de Nature, John Martinis de Google, en Mountain View, y sus colegas configuraron al procesador como una tarea de muestreo aleatorio, donde produce un conjunto de números que tiene una distribución verdaderamente aleatoria.

Sycamore pudo completar la tarea en tres minutos y 20 segundos. Por el contrario, los investigadores afirman en su artículo que Summit, la mejor supercomputadora del mundo, tardaría 10.000 años en completar la tarea.

Sin embargo, IBM, que ha estado trabajando en computadoras cuánticas propias, cuestionó algunas de las cifras de Google.

«Argumentamos que una simulación ideal de la misma tarea se puede realizar en un sistema clásico en 2.5 días y con mucha mayor fidelidad», dijeron los investigadores de IBM Edwin Pednault, John Gunnels y Jay Gambetta en una publicación de blog.

«De hecho, esta es una estimación conservadora, en el peor de los casos, y esperamos que con refinamientos adicionales el costo clásico de la simulación pueda reducirse aún más».

También cuestionaron la definición de Google de supremacía cuántica y dijeron que tenía el potencial de engañar.

«Primero porque … por su definición más estricta, el objetivo no se ha cumplido. Pero más fundamentalmente, porque las computadoras cuánticas nunca reinarán ‘supremas’ sobre las computadoras clásicas, sino que trabajarán en concierto con ellas, ya que cada una tiene sus fortalezas únicas».

