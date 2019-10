La Gran Caracas inundada de presunta marihuana; y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; a nivel de vendedores ambulantes en efectivo y puntos de venta; según decomisos de la Policia Nacional Bolivariana, en distintos puntos de la zona metropolitana.

Los procedimientos

Solamente este fin de semana fueron incautados más de 25 kilogramos; de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; según reveló inteligencia de los cuerpos activos en los decomisos de drogas.

PNB incautó 25 kilos de marihuana en la Gran Caracas

Funcionarios del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB); adscritos a la Dirección Nacional Antidrogas incautaron 25 kilos 453 gramos; de presunta marihuana en la Gran Caracas.

El primer procedimiento se realizó en el sector Vista Alegre de la parroquia El Paraíso de Caracas; donde fueron detenidos Rafael Ramírez (35 años de edad), Jesús Fernández (40 años de edad) y Ricardo García (38 años de edad); integrantes de la banda El Catire, dedicada a la venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

A este grupo se le decomisó un envoltorio de presunta marihuana; con un peso aproximado de 952 gramos, refiere una nota del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

La Gran Caracas inundada de marihuana

En otro operativo realizado en Las Mercedes del municipio Baruta; los uniformados de este cuerpo de seguridad decomisaron 24 kilos de marihuana; distribuidos en 46 envoltorios de tamaño regular, que estaban en poder de Eduar Vilzer, José Rojas, José Bracho y José Romero; quienes fueron aprehendidos por venta y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

En la parroquia Sucre de Catia, fue capturado Alberto Pérez (35 años de edad), con un envoltorio de 501 gramos de marihuana.

ACN/PNB

