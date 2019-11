Muy grave convocatoria de cadetes a marchas del PSUV

Cadetes de la FANB en marchas del PSUV

Es extremadamente grave que Diosdado Cabello convoque a los cadetes a sus marchas #19Nov, afirma José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional. Los cadetes no tienen que ser partidarios de la política, ni están bajo las órdenes de PSUV para participar en sus marchas.

“Además Diosdado no es jefe de la FAN para estar movilizando a los cadetes“, agregó Guerra.

Mensaje a los padres de los cadetes

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional, envió un mensaje a los padres de los cadetes venezolanos, para que estos impidan que sus hijos asistan a las marchas convocadas por el chavismo.

Guerra detalló que “es un hecho extremadamente grave que Diosdado Cabello convoque a los cadetes de las Escuelas Militares a una marcha en conjunto con la juventud del Psuv. Los familiares de esos cadetes tienen que oponerse a que involucren a sus hijos en la política”.

Recalcó que los cadetes no tienen que ser partidarios de la política, por lo cual no están bajo las órdenes de Cabello ni de ninguna otra persona que los quiere hacer participar en las marchas del Psuv.

“Además Diosdado no es jefe de la FAN para estar movilizando a los cadetes“, agregó Guerra.

Es importante conocer la opinión del ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López, y la de otros comandantes de la FANB; sobre este hecho calificado como “extremadamente grave” por la oposición.

ACN/agencias

No deje de leer: Nuevo CNE armarian oposición y oficialismo cada uno por su cuenta(Opens in a new browser tab)