Nuevo CNE armarian oposición y oficialismo cada uno por su cuenta

Cada uno por su cuenta, arman oposición y oficialismo nuevo CNE.

Conformación del nuevo CNE entrabado por PSUV

Una vez completados los 21 integrantes de la comisión preliminar electoral, y conformado el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) la oposición manifiesta que participarían en unas posibles elecciones presidenciales y parlamentarias de manera simultánea, mientras tanto, el Bloque de la Patria (PSUV) (y una supuesta bancada opositora) conformaron por su cuenta, el Comité de Postulaciones para la renovación del Poder Electoral.

No habrá negociación con la ANC

No habrá negociación con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) manifestó el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Franklin Duarte.

El diputado a la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, indicó que una vez completados los 21 integrantes de la comisión preliminar electoral, instalada este martes en la Asamblea Nacional, en un lapso de dos meses aproximadamente, se tendrían a las nuevas autoridades del Poder Electoral.

En una entrevista con la periodista Vanesa Davies, a través de Unión Radio, el parlamentario descartó que la propuesta del parlamentario Francisco Torrealba, a una posible participación de la Asamblea Nacional Constituyente en el establecimiento del comité de postulaciones de autoridades del Consejo Nacional Electoral.

«No tendremos ninguna negociación política con esa ANC que lo que le ha hecho al país es un daño horrible. La ANC no va a participar y ellos lo saben. La Constitución es clara donde los rectores los nombra es la Asamblea Nacional; eso está descartado», subrayó el legislador.

En un intento de abonar el terreno electoral, no abstencionista, manifestó que participarían en unas posibles elecciones presidenciales y parlamentarias de manera simultánea.

La ruta de nosotros es clara, nombrar el poder electoral en la Asamblea Nacional, para hacer las elecciones presidenciales. Y si el poder Electoral decide, pues se cumplió el periodo de la AN, pues hacemos las presidenciales con la de AN.

No deje de leer:

PSUV establece comité con 9 diputados para renovar el CNE

Titulares sobre la materia

-El Bloque de la Patria (PSUV) conformó este martes el Comité de Postulaciones para la renovación del Poder Electoral, con una supuesta bancada opositora (¿?)durante la sesión … (Últimas Noticias)

-Diputado Duarte: No habrá negociación con la ANC por un nuevo CNE

El diputado a la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, indicó que una vez completados los 21 integrantes de la comisión preliminar electoral, instalada este … (Panorama.com.ve)

-Diputados venezolanos se incorporan a la renovación del CNE

Venezuela tendrá elecciones parlamentarias en el 2020 por lo que sectores políticos han instado en la reestructuración del poder electoral. | Foto: @torrealbaf. (teleSUR TV)

-Bloque de la Patria participa en renovación del Poder Electoral

El Bloque de la Patria se incorpora este martes a la Asamblea Nacional para participar en la comisión de trabajo que se constituirá para renovar el Poder … (Últimas Noticias)

-Oficialismo propone comisión de enlace entre ANC y AN para renovar CNE

El bloque oficialista del Parlamento propuso crear una comisión de enlace entre el Poder Legislativo y el órgano constituyente, para asegurar que se cumpla lo … (Panorama.com.ve)

ACN/fm/AFP

No deje de leer: Sancionados 11 funcionarios venezolanos por la UE y ya suman 18(Opens in a new browser tab)