Guaidó convoca nueva movilización para este 5 de enero

El líder opositor Juan Guaidó, dio este domingo un balance sobre la consulta popular y convocó a una nueva movilización nacional el próximo 5 de enero.

Guaidó reiteró que la participación en la consulta popular; fue una respuesta masiva de esperanza por la lucha en alcanzar la democracia en el país.

“Los venezolanos demostramos ayer que no estamos dispuestos a rendirnos; que queremos cambio y vamos a seguir hasta lograr que nuestro país sea libre”, sentenció.

Asimismo, señaló que entre las próximas acciones incluye ejercer mayor presión internacional al Gobierno de Nicolás Maduro; al presentar en diversas estancias el no reconocimiento de las elecciones de 6 de diciembre y la movilización interna a través de la protesta nacional.

En este sentido, Guaidó convocó a la ciudadanía a alzar la voz; en contra la administración de Maduro.

Guaidó convoca nueva movilización

“Usemos esa energía de ayer para respaldar a nuestro parlamento el próximo 5 de enero; nosotros seguiremos asumiendo la lucha por la democracia”.

“La efectividad o no de la consulta tiene que ver con no doblegarse ante este gobierno, con no derrotar el espíritu de los venezolanos. Así que asumimos nuestro rol en este proceso y respaldemos el 5 de enero al Parlamento Nacional”; sumó en declaraciones del Centro de Comunicación Nacional.

Sobre el Comité Organizador de la consulta popular, el líder subrayó que realizaron un increíble trabajo; agradeciendo el esfuerzo de cada uno.

“Toda mi confianza al Comité Organizador que hicieron una labor increíble; al Comité Técnico por estupenda labor”, refirió.

Por último, Guaidó envió un mensaje a la Fuerza Armada; cuando se presenten diferentes protestas por las fallas en los servicios públicos.

“¿Qué hará la Fuerza Armada a principios de 2021 cuando las protestas por falta de gasolina, gas, comida sea insostenibles? ¿se pondrán de lado de la dictadura, o se sumarán a la lista de la transición?”, enfatizó.

ACN/El Carabobeno

No dejes de leer: Más de 6.4 millones de venezolanos votaron en Consulta Popular (+vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN