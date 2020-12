De acuerdo a una entrevista con el equipo de la BBC, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó no descartaría el exilio en el 2021; luego de que el chavismo se apropiará nuevamente del parlamento a partir del 5 de enero.

El líder de oposición, ya no será diputado ni presidente del poder legislativo, luego de que en las elecciones consideradas fraudulentas por la mayoría opositora de éste 6 de diciembre; las ganarán los representantes oficialistas. Entonces ¿qué pasará después de esos resultados?.

Ante esta situación, aseguró que los resultados del 6D son claros, pues «se cometió un fraude»; al tiempo que afirma que la persecución contra la dirigencia opositora se «arreciará» y por esa razón; Guaidó no descartaría el exilio a partir del 2021.

Además, admitió que perderá su inmunidad y «la persecución se va a acrecentar y sí consideraría también el camino del exilio»; como lo han concretado otros líderes opositores. «A ver… Como decía, el riesgo está latente, el riesgo existe todos los días en Venezuela», enfatizó.

¿Guaidó en el exilio para 2021?

Respecto a acciones en contra de éstos políticos, el presidente de la AN recordó que «hace dos años, me secuestraron, y esa fue la segunda vez que he pasado por esto; enfrentando la dictadura de Maduro, pero el sostenimiento de la resistencia interna en la lucha contra una dictadura es central».

Aunado a ello, luego de las elecciones del domingo, el liderazgo de Guaidó queda en incertidumbre; tras seguir defendiendo la «continuidad administrativa» de la Asamblea Nacional desde el 2015.

De hecho, ese apoyo internacional que le llegó hace dos años y desde que la mayoría opositora ganó los escaños de la AN, también ha decaído en los últimos meses; no obstante asegura que la «lucha democrática en Venezuela va más allá de sí mismo».

Asimismo expresó, que «esa democracia la volveremos a ver sin duda en las calles de Venezuela, porque lo que hoy unifica al pueblo de Venezuela; es el rechazo a una dictadura y la necesidad de recuperar la democracia».

En cuanto al ejercicio de la política en la nación, añadió que es un riesgo al igual que para la disidencia y la conservación de la vida. «Hoy un tercio de nuestros niños tienen desnutrición crónica, dos tercios sufren de desnutrición. Hay 5,1 millones de refugiados y 9,1 millones de venezolanos viven en inseguridad alimentaria», sentenció.

En este contexto, comentó que «la persecución, la tortura y el asesinato político están a la orden del día. No en vano, Maduro está señalado como un delincuente».

Por esa razón, Guaidó no descartaría el exilio en 2021, aunque declaró que «asumimos el riesgo porque es mucho más riesgoso hoy; sencillamente, vivir en Venezuela. Hoy los venezolanos merecemos recuperar nuestra dignidad y, por supuesto, el sistema democrático».

Con informaión: ACN/BBC/Impacto Venezuela/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN