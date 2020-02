Guaidó invitado por Trump al discurso «El Estado de la Unión»

En las primeras horas de la noche de este martes, las agencias de noticias internacionales han destacado la noticia de la invitación especial del Presidente estadounidense, Donald Trump, al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, a su discurso en el congreso norteamericano sobre el «Estado de la Unión» (State of the Union, #SOTU), a celebrarse esta noche con una inmensa audiencia de costa a costa del país norteño.

La periodista Jennifer Jacobs, asignada especialmente por la cadena Bloomberg a la fuente de la Casa Blanca destacó en una publicación a través de su twitter, la noticia acerca de la presencia de Juan Guaidó al discurso sobre «El Estado de la Unión», para este martes en horas de la noche.

Jacobs escribió: «El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, asistirá al discurso del Estado de la Unión de esta noche como invitado de la Casa Blanca; proporcionando una plataforma de alto perfil para él mientras busca revivir el apoyo a su intento de derrocar al presidente Nicolás Maduro».

Scoop: Venezuelan opposition leader Juan Guaido will attend tonight’s State of the Union address as a guest of the White House, providing a high-profile platform for him as he seeks to revive support for his bid to oust President Nicolás Maduro.

