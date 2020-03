Guerrilla de oposición incendió galpones del CNE

El Frente Patriota Venezolano se atribuye incendio en galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Mariche; a través de un video colgado en redes sociales; uno de los miembros del grupo de siete personas; provistos de pasamontañas dice; «Hemos decidido empezar esta ofensiva contra Maduro y los suyos, pues han sumergido a nuestro pueblo en un infierno”.

¿Guerra de guerrillas otra vez en Venezuela?

El grupo autodenominado Frente Patriota Venezolano; se atribuyó este domingo 8 de marzo el incendio que consumió buena parte de los galpones; del Consejo Nacional Electoral (CNE) en filas El Mariche, municipio Sucre, estado Miranda del Distrito Capital; los cuales sirven de almacén de los equipos utilizados del sistema electoral.

A través de un video colgado en redes sociales; uno de los miembros del grupo de siete personas provistos de pasamontañas dice; “Hemos decidido empezar esta ofensiva contra Maduro y los suyos, pues han sumergido a nuestro pueblo en un infierno”. Al parecer es una naciente guerrilla de oposición al gobierno de Maduro.

“Ahora les llevaremos estas llamas a ellos. Hoy el pueblo aguerrido, libertario, hijo de Bolívar, nuestro único libertador, en apego a nuestra Constitución, de los artículos 333 y 350, en donde los patriotas acatan la Constitución que ha sido violada por el régimen”.

Alusión al decreto de guerra a muerte.

Igualmente dicen desconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Además, hacen alusión al decreto de guerra a muerte. Asimismo juran no descansar hasta conseguir el fin de la tiranía. En tanto se adjudican el hecho de haber llevado a cabo con éxito las operaciones “Génesis” y “Sodoma”.

El grupo también se atribuyó el incendio en las instalaciones de la empresa Cantv en Valencia, Carabobo, que el pasado 11 de febrero consumió buena parte del material allí almacenado. A este hecho lo denomina ‘Operación Génesis’, y justifica su ejecución a la supuesta intervención de las comunicaciones nacionales por parte del gobierno cubano desde hace años a través de un cable submarino, permitiendo que todas las comunicaciones sean monitoreadas.

La operación Sodoma

Ahora, este 7 de marzo se inició la llamada “Operación Sodoma”, con el incendio de los galpones del CNE, “por ser un ente que ha vulnerado los derechos del pueblo en elecciones fraudulentas, a través de la Cantv”.

También hacen un llamado a “nuestros compañeros de armas, a que se apeguen a la Constitución y se pongan del lado del pueblo”.

El grupo dice dedicar esta operación en honor “a todos los mártires todos los héroes caídos, entre los que nombra al efectivo del Cicpc Óscar Pérez, Neomar Lander, y el capitán Acosta Arévalo, entre otros más que actualmente se encuentran en las mazmorras de la dictadura en busca de la libertad”.

Aseguran además que estará atento este 10 de marzo a cualquier hecho se pueda suscitar, en el transcurso de la marcha convocada por la oposición, agrega el comunicado.

De importancia los daños a la infraestructura comicial del país

El incendio que se registró la tarde de este sábado en los galpones del CNE, provocó importantes daños a la infraestructura comicial del país, declaró la rectora Tibisay Lucena, en un contacto telefónico con la televisión estatal VTV.

El incendio se produjo en las instalaciones del CNE en Filas de Mariche, un territorio que hace parte del deprimido barrio de Petare, que alberga a una de las favelas más grandes de América Latina.

En esas instalaciones, el CNE almacena las máquinas que emplea el automatizado sistema electoral de Venezuela, y que se calculan en unas 40.000.

Continuarán los procesos electorales

Hasta ahora se desconoce si las máquinas resultaron destruidas por el incendio, pero Lucena insistió en que las llamas causaron algunos daños, al tiempo que prometió que ofrecerá un reporte completo en los próximos días.

Asimismo, pidió a las autoridades judiciales venezolanas abrir una investigación a profundidad para determinar las causas del incendio.

“Quienes intentan sabotear el sistema electoral van a chocar, como siempre ha sido, con la determinación democrática inquebrantable del pueblo electoral y del pueblo de Venezuela”, amenazó.

También afirmó que el CNE garantizará que “los procesos electorales constitucionalmente correspondientes y previstos para este año”.

