¡Para su soltería! Gwyneth Paltrow le regala un consolador a Kim Kardashian

El actor ganador de un Oscar y un Emmy, Michael Douglas contó que está perdiendo la memoria a corto plazo, cuando ya suma 76 años; y en medio del confinamiento notó que comenzó a tener lagunas mentales.

Ésta lamentable noticia, la dio a conocer durante una entrevista con el equipo de la revista AARP, donde además de conversar sobre su extensa carrera artística; admitió que durante la pandemia se ha convertido en un “teleadicto” y por eso se dio cuenta de cambios en su memoria.

Contó, que “he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo no tanto”.

Ante esta situación, el actor que ha estado casado con Catherine Zeta-Jones, de 51 años, durante 20 años, agregó que se ha visto sorprendido por este efecto; razón por la cual ya se colocó en manos de los expertos para descubrir las causas.

Fue así, que Michael Douglas, pensó que cuando empezó perdiendo la memoria, podía deberse a sus excesos pasados, especialmente con la marihuana; pero aseguró que consultó con sus amigos que hacían los mismo, pero confirmó que el problema es de otra índole.

Perdiendo la memoria está Michael Douglas

De hecho, durante toda la entrevista, expresó ser sincero sobre sus problemas de salud y señaló haber estado inactivo tantos meses; lo eso pudo haberlo llevado a que tuviese menos estimulación que ayuda normalmente a mantener su mente sana.

Ya con el paso de los meses y que se pudo vacunar contra la covid-19, el legendario actor aseguró estar emocionado de volver a trabajar en la última temporada; de “El método Kominsky”.

“Por supuesto, estos días estoy mirando alrededor del set, soy la persona más vieja aquí. ¿A dónde se fue el tiempo? Pero me encanta todo el proceso. Un límite que sí establezco es que no trabajo con tontos. No tengo tiempo para eso”, enfatizó Michael Douglas quien está perdiendo la memoria.

Con información: ACN/Infobae/Foto: Cortesía

Lee también: Arranca en Fukushima relevo de antorcha olímpica de Tokio (+ vídeos)



Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN