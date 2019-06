Habla cualquier idioma en segundos

¡Habla casi cualquier idioma extranjero en segundos!

Seamos francos, aprender idiomas extranjeros es una pérdida de tiempo y dinero. Te pasas años haciendo costosos cursos de idiomas y el resultado nunca es el satisfactorio. Los hablantes nativos siempre estarán imitando tu acento, tu forma de expresarte y te pondrán motes.

¿No crees que la barrera del idioma es uno de los retos más grandes de viajar al extranjero? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste con confianza a la hora de preguntar por direcciones cuando estabas fuera? ¿Y qué me dices que ir de compras o pedir un taxi? ¡No te preocupes! ¡Todos sabemos lo que se siente! Los estudios demuestran que la vergüenza del idioma hace que la mayoría de la gente evite no solo viajar por el mundo, sino también llevar a cabo una carrera profesional internacional.

¿Pero como es posible que, políticos y hombres de negocios famosos se manejen muy bien hablando solo 1 idioma? La verdad es que antes contratan a un intérprete que andar perdiendo su preciado tiempo y dinero en aprender idiomas.

¿Por qué no puedes hacer tú lo mismo, tener tu propio traductor? ¡No, no a tu lado, sino en tu bolsillo! ¡Y no necesitarás gastarte todos tus ahorros!

¿Qué es ESTO?

Las estadísticas indican que más del 95 por ciento de los 7500 millones de personas solo hablan un idioma. Así, la barrera del idioma se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para aquellas personas que deciden viajar o desarrollar contactos empresariales internacionales.

Por suerte, los científicos ya han estudiado este problema universal y han llegado a un invento revolucionario – ¡ MUAMA Enence Traductor instantáneo! Este pequeño dispositivo portátil te permite tener una comunicación en dos direcciones y en tiempo real con cualquier persona del planeta!

¿Quieres ir a un nuevo país? ¿Vas a comprar en el extranjero? ¿Vas a conocer clientes de una empresa de fuera? ¡

MUAMA Enence Traductor instantáneo solucionará todas tus necesidades de traducción! Tan solo tienes que presionar un botón en el dispositivo y mantenerlo hasta que termines de hablar. El traductor reconocerá tu mensaje y lo dirá en el idioma de traducción. ¡No más fallos de comunicación! ¡No te sentirás raro!

¿Cómo funciona?

MUAMA Enence permite que dos personas que hablen distinto idioma puedan mantener una conversación con facilidad.

Tan solo tienes que presionar el botón “A” y comenzar a hablar. Luego suelta el botón “A” y tu MUAMA Enence Traductor instantáneo traducirá automáticamente tu locución en el idioma extranjero elegido. Tu amigo extranjero escuchará tu locución traducida de forma nativa.

Presiona el botón «B» – deja que hable tu amigo extranjero. Luego suelta el botón “B” y tu MUAMA Enence Traductor instantáneo traducirá automáticamente su locución de nuevo a tu idioma nativo.

¡Traducción de voz superfácil, rápida y precisa!

¡Míralo en acción!

¿Qué idiomas están preinstalados en el Muama Enence Traductor instantáneo?

El MUAMA Enence Traductor instantáneo te permite comunicarte en más de 40 idiomas. Proporciona una traducción bidireccional rápida y precisa que convierte el hablar con extranjeros en algo muy sencillo. ¡Este dispositivo trabajo EN DOS DIRECCIONES! TODOS los idiomas soportados son intercambiables.

Los idiomas listos para la traducción incluyen:

Tagalog (Filipinas)

Hebreo (Israel)

Indonesio

Malayo

Búlgaro

Chino simplificado

Cantonés

dialecto Sichuan

Chino tradicional

Inglés (China)

Inglés (US)

Inglés (UK)

Inglés (Australia)

Inglés (India)

Hindi (India)

Coreano

Japonés

Francés

Alemán

Francés (Canadá)

Español

Español (México)

Thai

Italiano

Holandés

Griego

Portugués

Portugués (Brasil)

Ruso

Árabe (Egipto)

Árabe (Arabia Saudí)

Árabe (Internacional)

Húngaro

Rumano

Suizo

Checo

Finlandés

Danés

Polaco

Turco

Vietnamita

Ucraniano

Eslovaco

Noruego

Catalán

Croata

Funciones y beneficios

Permite traducción en tiempo real.

FUNCIONA EN AMBAS DIRECCIONES! TODOS los idiomas disponibles son intercambiables.

Te permite comunicarte en más de 40 idiomas. Muy fácil de utilizar. Cabe con facilidad en tu bolsillo. iseño avanzado para el uso diario. Batería con duración de 4 días. Tiempo de reacción de 1.5 s. Volumen alto y grabación de calidad. Ahorra tiempo y dinero. Precio competitivo. Resultados de los lectores

Carlos Santos, 33 años, dice “Es tan fácil de usar que estaba hablando chino en solo unos segundos!”

“… al principio no pensarías que Instant Translator podría hacer mucho debido a su tamaño, pero es realmente fácil y divertido de utilizar. La batería dura hasta 4 días! Por cierto, se me cayó accidentalmente de la mano y todavía está en perfectas condiciones!”

Carlos Santos

Valencia

