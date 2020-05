Hallaron cadáver flotando en el río Guaire este sábado 

Este domingo, fueron publicadas en las redes las imágenes del primero de los cinco buques tanqueros iraníes, siendo escoltado por unidades de las FANB en ruta hacia la refinería «El Palito».

En el video publicado el portal Conflicts News Worldwide (CNW en twitter), se aprecia al buque tanquero «Fortune», que lidera la flotilla de 5 petroleros enviados por Irán a Venezuela, con su preciada carga de combustible para el parque automotor nacional, siendo escoltado por la unidad patrullera de la marina venezolana PO-13 «Yekuana», mientas ambos navíos son sobrevolados por un helicóptero militar.

En las imágenes se aprecia al tanquero iraní mientras navega con el patrullero oceánico Yekuana poca distancia por su lado de estribor (derecha).

El PO-13 Yekuana es un barco de guerra tipo «Avante 2200», perteneciente clase Guaiquerí, diseñado específicamente para misiones de intercepción en alta mar; con un a velocidad máxima de 24 nudos y una tripulación de 60 hombres.

Por su parte, el buque tanquero «Fortune», cuya designación por la Organización Marítima Internacional es IMO-9283746,y un desplazamiento total de 35.155 toneladas; siendo su capacidad de carga de unas 25.214 toneladas, de acuerdo al portal especializado MarineTraffic

A la hora de cierre de esta nota informativa, ambos barcos se encuentran navegando dentro de la Zona de Exclusividad Económica venezolana; mientras se espera que el segundo buque tanquero iraní (Forest), se aproxime a las aguas territoriales de nuestro país en las próximas horas.

