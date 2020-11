Lewis Hamilton iguala al «Kaiser» Michael Schumacher (+ vídeos)

El británico Lewis Hamilton iguala las siete coronas de Michael Shumacher, los dos únicos pilotos en alcanzarlas en la Fórmula Uno; al vencer en el Gran Premio de Turquía.

Siete títulos mundiales que lo convierten en el piloto más exisitoso, porque también lidera el renglón de más victorias con 193; dos más que el «kaiser», entre otros marcas que posee el británico,

El piloto de Mercedes, de 35 años, se aseguró la corona cuando quedan tres carreras para el final de la temporada; en una carrera en la que el mexicano Sergio “Checo” Pérez fue segundo con Racing Point.

Hamilton superó a su único rival por el título y compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas; en una tarde de pesadilla para el corredor finlandés, que terminó en el puesto 14.

El británico ya contaba con más victorias en carreras, pole positions y podios que cualquier otro piloto en la historia de la F1.

A class of their own #F1 pic.twitter.com/1M8PIme2Lo

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020