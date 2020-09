Hasta 12 días en e/s Paramacay para surtir gasolina

Up Next

«Nosotros estamos haciendo cola porque no tenemos para echar en frente. Ahí sí llega la gandola con gasolina todos los días».

Madelein Andrade aseveró que al contrario de los que están en la estación de servicio en dólares; ella no tiene los recursos para pagar 20$ por el llenado del tanque de su vehículo.

Humberto Aguilera dueño de un negocio lamentó que no tiene combustible para comprar mercancía y surtir su local.

Además de no poder cumplir con el rol familiar, estas personas tampoco pueden trabajar porque deben cuidar el puesto.

Jesús Torrelles, destacó que luego de 13 días no se ha ido porque no tiene gasolina para devolverse a su hogar.