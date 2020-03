Heredero de Michael Jackson muestra su «casita»

El hijo de Michael Jackson compró “casita” por 2 millones de dólares

El hijo del “Rey del Pop” Michael Jackson, de nombre Blanket, mostró las postales de la fabulosa mansión que se compró con el dinero heredado, que debe ser impresionante, ya que la casita le costó dos millones de dólares y tiene de vecinos a John Travolta, O.J. Simpson y las Kardashians.

Blanket Jackson se hizo un regalo de otro planeta

Las increíbles postales que compartió el hijo de Michael Jackson de su nueva mansión ¡Impresionante! Michael Jackson. Fuente: (Instagram)

Por el momento, los hijos de la estrella no tienen ningún tipo de preocupación económica, prueba de ello es el regalo que se hizo el más pequeño para su cumpleaños número 18.

Como todos sabemos el fallecimiento de Michael Jackson fue un suceso que conmocionó al mundo entero, dejó un gran legado: la música.

Blanket Jackson se compró una mansión que cuesta alrededor de dos millones de dólares, ubicada cerca de la casa de su abuela. Según indicaron es uno de los lugares más seguros de California.

La impresionante mansión del hijo de Michael Jackson

La mansión que adquirió el hijo de Michael tiene 600 metros cuadrados, seis habitaciones, un spa, piscina, garaje, gimnasio y además, tiene de vecinos a John Travolta, O.J. Simpson y las Kardashians.

La residencia fue construida en el 1990, pero la dueña anterior la renovó. La zona donde vivirá el joven Jackson cuenta con vigilancia las 24 horas del día.

De esta forma, el heredero del «Rey del Pop» al cumplir la mayoría de edad el pasado 21 de febrero, se auto regaló esta multimillonaria propiedad.

Además, decidió vivir en el mismo municipio que se crió su abuela Katherine luego de la muerte de su padre en el año 2009.

ACN/Redes/Miriam Ance/Minuto NQN

No deje de leer: El rancho de Kim Kardashian lo cuidan bomberos privados(Opens in a new browser tab)