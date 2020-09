Mantener higiene genital es más fácil de lo que se cree

No dejes de leer

8. No utilizar protector diario, es recomendable llevar un cambio de ropa íntima limpia.

5. Lavar bien la ropa interior asegurando que no queden restos de jabón preferiblemente usar uno líquido y evitar suavizantes. 6. Usar tampones en vez de toallas sanitarias, pero no dejar más de 4 horas continuas. Nunca usar el tampón para dormir.

Explica la dra. Mantellini “Las causas son múltiples y pueden coexistir muchas en una misma paciente, de ahí que no exista una fórmula para todas».

Así como protectores diarios que no deben usarse ya que aumentan la temperatura y humedad local.

«De ahí la importancia de conocer qué debemos usar para una correcta higiene genital y por sobre todo, no automedicarse, porque 2 de cada 3 veces que presentamos síntomas se deben más a una causa irritativa que infecciosa, y de hacerlo contribuimos a la aparición de bacterias y hongos muy difíciles de tratar”.

c) la congregación con los patógenos que potencia su efecto microbicida.