Hija de Gualberto Ibarreto negó que el gobierno ayuda con gastos médicos

A través de un comunicado, Elena Ibarreto, hija de Gualberto Ibarreto, quien contrajo covid-19 y se encuentra en estado delicado, negó que el gobierno ayuda con los gastos médicos de su padre.

La declaración se emitió, puesto que horas antes el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, aseguró en su cuenta de Twitter; que «estaba en contacto con Ibarreto y su esposa, en aras de garantizar su tratamiento médico en casa o, en caso de ser necesario; en un centro de salud en Maturín o Caracas».

Exactamente, se lee en el publicación, que «¡Todos por la salud de Gualberto! Desde martes, cuando su esposa me informó sobre su Covid-19; mantengo contacto con él y Doña Berta para garantizar tratamiento médico en casa o de ser necesario en centro de salud de Maturín o Caracas; lo cual gracias a Dios no ha sido necesario».

Fue por eso, que Elena, además de ser su hija es su manager, rechazó por completo lo escrito por el ministro de Maduro; al tiempo que negó que ese apoyo exista.

Incluso, la familia ha optado por buscar ayuda mediante internet, con el uso del crowfunding, para lograr costear el tratamiento de su padre.

Hija de Gualberto Ibarreto negó «supuesta ayuda del gobierno»

En este sentido, parte del comunicado dice que «Aún con todo lo que he tenido que resolver para mantener estables a mis padres; me he tomado el tiempo para leer algunos comentarios por parte de diversos usuarios en redes sociales. Entre ellos, algunos dirigentes del Gobierno de Venezuela, de quienes no hemos recibido ayuda para este tratamiento».

Comunicado ‼️ Elena Ibarreto.

08/01/2021.

Ayúdame con un RT. pic.twitter.com/HZSz9AaBiz — Elena Ibarreto (@elenaibarreto) January 8, 2021

Asimismo, la hija de Gualberto Ibarreto sentenció que » me parece una falta de respeto y una irresponsabilidad hacia mi y mis padres, ambos pacientes de covid-19; que autoridades afirmen estar cubriendo los gastos del tratamiento, cuando los que han asumido estos gastos son amigos, familiares e; incluso admiradores».

Aunque aclaró que en el pasado, su padre ha sido afectado por ciertas enfermedades que generan grandes gastos y debido a la situación económica en el país; «no le ha quedado otra opción más que recurrir al oficialismo».

En la actualidad, ahora contagiado con el nuevo coronavirus, se vieron en la necesidad de crear un GoFundMe, para reunir y costear los gastos médicos.

Ante ello, la hija de Gualberto Ibarreto lamentó que funcionarios del oficialismo intenten «politizar la figura de su padre; a pesar de que han dejado bastante claro en diversas ocasiones cuál es su verdadera posición».

Con información: ACN/Tal Cual/Comunicado/Redes/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN