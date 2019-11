Hillary Clinton bajo enorme presión por la campaña del 2020

La excandidata presidencial norteamericana Hillary Clinton ha dicho que está «bajo una enorme presión» para desafiar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las próximas elecciones de la Casa Blanca del año 2020.

La excandidata presidencial por el partido demócrata, se negó a “descartar de plano” su posible participación en la campaña y le dijo a la BBC: «Nunca digas nunca».

Clinton, de 72 años, dijo que piensa «todo el tiempo» sobre qué tipo de presidente habría sido si hubiera vencido a Trump en 2016.

En una entrevista con la periodista Emma Barnett de la BBC Radio 5 Live, mientras se encontraba en el Reino Unido en una gira, se le preguntó a Hillary Clinton si volvería para la campaña del 2020.

La exsecretaria de Estado, senadora por Nueva York y ex primera dama de Estados Unidos respondió: «Pienso todo el tiempo en qué tipo de presidente habría sido y qué habría hecho de manera diferente y lo que creo que habría significado para nuestro país y el mundo.

«Así que, por supuesto, lo pienso, lo pienso todo el tiempo. Ser capaz de hacer eso, y quien gane la próxima vez tendrá una gran tarea tratando de arreglar todo lo que ha sido dañado».

Presionando sobre si ella arrojaría su sombrero al ring en el último minuto, Hillary Clinton dijo: «Como siempre digo: nunca digas nunca”.

«Ciertamente te diré, estoy bajo una enorme presión de mucha, mucha, mucha gente constantemente me mantiene pensando en esa posibilidad”, afirmó la senadora Clinton.

🗣️»Never, never, never say never» @HillaryClinton refuses to rule out running again to be President of the USA

To hear @EmmaBarnett‘s full interview with Hillary and @ChelseaClinton, check out #EmmaBarnettGetsAnswers on @BBCSounds

🎧Available here: https://t.co/VqEUpMJ4jd pic.twitter.com/bmPbM5CfZS

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) November 12, 2019