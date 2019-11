China desarrolla la red de comunicaciones 5G mas grande del mundo

Los operadores móviles de China han puesto a disposición de sus consumidores una flamante red de servicios de comunicaciones 5G, en un país que busca convertirse en un líder mundial en esa tecnología.

Los operadores estatales China Mobile, China Unicom y China Telecom, dieron a conocer sus planes para sus redes de datos 5G el jueves.

Todo esto ocurre mientras los gobiernos de Beijing y Washington se han visto envueltos en una lucha de poder por el comercio y la tecnología, en lo que algunos han definido como una guerra comercial.

Corea del Sur, los Estados Unidos y el Reino Unido también han lanzado sus propias redes 5G de próxima generación este año.

5G es la quinta generación de conectividad a internet móvil, con velocidades de carga y descarga de datos mucho más rápidas, una cobertura más amplia y conexiones más estables.

Los operadores chinos inicialmente habían programado el lanzamiento para el próximo año, pero aceleraron el lanzamiento al aumentar la presión por ocupar el liderazgo mundial en este segmento tecnológico.

El servicio súper rápido 5G ahora está disponible para los consumidores en 50 ciudades chinas, incluidas Beijing y Shanghai, con precios mensuales que van desde 128 yuanes (unos 18 USD$) hasta 599 yuanes, según los medios estatales Xinhua.

Más de 130.000 estaciones radiobases con tecnología 5G serán implementadas para fin de año a fin de dar soporte al crecimiento de la red 5G, según informó el gobierno chino en el comunicado.

Esto lo convertiría en el despliegue de tecnología 5G más grande del mundo, señaló el comunicado del gobierno chino.

China y Estados Unidos han estado luchando por el liderazgo en el sector tecnológico en los últimos meses, con el gigante tecnológico chino Huawei en el centro de su lucha por el poder.

Huawei ha suministrado la mayor cantidad de equipos de comunicación para el despliegue de las redes 5G en China y ha estado en conversaciones con varios otros países para ayudar la implementación de sus propias redes 5G.

Sin embargo, Estados Unidos ha incluido en la lista negra a la compañía, argumentando que representa un riesgo de seguridad nacional y ha presionado a los aliados para que eviten utilizar la tecnología de Huawei en sus redes 5G.

