Astros forzó el «bonito» contra Rays y Dodgers no se rinde ante Bravos (+ vídeos)

Sin señas, con una campaña regular nada regular y con un 0-3 ante Reys, Astros lo convirtió en un 3-3 y Houston forzó séptimo ante Tampa Bay; tras vence 7-4 y este sábado disputarán el «bonito» por el Banderín de la Liga Americana y por el puesto a la Serie Mundial.

Astros está a punto de avanzar a una nueva edición del Clásico de Otoño; emulando una remontada que solo se ha visto una vez en la historia.

De conseguirla, se uniría a Medias Rojas de Boston de 2004 como los únicos equipos que se han recuperado de un déficit de 3-0 para ganar una serie en siete duelos ante Yanquis; eso solo ha pasado una en 37 ocasiones.

George Springer y el venezolano José Altuve aportaron los batazos cruciales durante un ataque de cuatro carreras en el quinto inning evitarron la eliminación por tercera noche consecutiva, pero este sábado no habrá mañana para nadie.

Houston forzó séptimo ante Tampa Bay

El dominicano Framber Valdez lanzó seis entradas de manera brillante; Houston puso fin a la apertura de Blake Snell en el quinto acto, antes de que Springer conectara un sencillo de dos carreras que significó la ventaja.

Springer anotó con un doble del venezolano Altuve;. el boricua Carlos Correa, quien definió el duelo del jueves con un cuadrangular, bateó esta vez un sencillo remolcador.

Ese deja a los siderales a una victoria de llegar a su tercera Serie Mundial en cuatro temporadas; aunque lo persigue el asunto de las señas y para muchos, ahora es el equipo más odiado.

«Somos infatigables. Cuando dijimos que no queríamos irnos a casa lo decíamos en serio»; dijo Correa.

«Queremos seguir jugando pelota y no queremos que nuestra temporada acabe aquí. Nos hicimos cargo de estos tres juegos y ahora necesitamos uno más. Si no lo ganamos, todo esto no habrá significado nada. Tenemos que salir mañana y lograr esa victoria», agregó.

McCulllers Jr. ante Morton

El séptimo juego está programado para este sábado por la noche; con los lanzadores que abrieron y finalizaron el séptimo juego de la Serie Mundial de 2017 entre Houston y Dodgers de Los Ángeles.

Lance McCullers Jr., derecho, lanzará por Astros, mientras que Charlie Morton, de 36 años, iría a la lomita por Rays.

Por Astros, el venezolano Altuve de 3-2, doble, dos anotadas y empujada.

Por Rays, el criollo José Alvarado lanzo 0.2 inning, dio tres boleto y ponchó a dos.

Dodgers sigue con vida

Ganar o irse, aún están en juego Dodgers de Los Ángeles que ganó su segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Bravos de Atlanta 7-3.

Eso deja el «mache» aún con los «hacheros» arriba 3-2, y este sábado deben jugar el sexto; Dodgers por seguir soñando en el «Otoño» y un rival que sigue a la ley de un triunfo para regresar a una Serie Mundial.

Pro Bravos, los venezolanos Ronald Acuña de 4-0.

Por Dodgers, Brusdar Graterol lanzó 1.9 inning y ponchó a uno.

