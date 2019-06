Hoy llega Bachelet a Venezuela con expectativa internacional

La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; que inicia hoy miércoles 19 de junio en Caracas, ha generado expectativas en los sectores que han venido denunciando la crisis por la que atraviesa Venezuela. La visita al país en las próximas horas ha generado también esperanzas; en todas las esferas diplomáticas del mundo.

Salud, alimentos, presos políticos y migración son parte de los temas que esperan ser discutidos; durante la estancia de la también ex Presidenta de Chile.

En el área de la salud, donde incluso se han hecho esfuerzos; con el ingreso de ayuda humanitaria y asistencia técnica humanitaria con apoyo de países amigos. Los gremios esperan sostener una reunión con la delegada de la ONU para plantearle la situación que hoy atraviesan los centros de salud; y la falta de medicamentos existente para los pacientes.

Visita no solo para la información del régimen

Sector salud: “Esta visita no es solo para lo quiere que se haga saber el Estado venezolano”

Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmaceútica de Venezuela (Ferfaven), adelantó a este medio, vía telefónica desde Caracas, que esperan tener un derecho de palabra con Bachelet para exponerle “nosotros tenemos el derecho de hacerle saber la situación que estamos viviendo y sobre todo en materia de medicamentos, esta visita no es que para que solo le hagan saber lo que quiere el Estado venezolano. Aquí estamos todos los gremios y sindicatos unidos tratando de conseguir esa entrevista”, apuntó.

Dijo que en el primer trimestre de 2019 con respecto al primer trimestre 2018 el mercado de medicamentos “ha caído un 40%”. “Cuando en el 2014 movilizamos 714 millones de unidades este año en el primer trimestre a duras penas llegamos a 20 millones esto avizora que a finales de año no llegaremos ni a 100 millones de unidades”, comparó Ceballos.

También señaló que otro de los graves problemas es el acceso a las medicinas.

“Se están viendo más medicamentos en las farmacias y es simplemente porque la gente no puede pagar. La gente no tiene acceso (…) eso se muestra con el incremento en el número de pacientes con accidentes cerebro vasculares, histerectomías (…) pacientes con infecciones porque no pueden comprar el antibiótico. Son situaciones que se están viendo en el país que son inmanejables. Lo mismo ocurre con la disponibilidad, más de 300 farmacias han cerrado en el país”, señaló.

Amnistía Internacional atenta

Amnistía Internacional: Son muchos los temas que tiene que cubrir y muchas de las víctimas que tiene que escuchar

Desde México, Carolina Jiménez Sandoval, directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, quien ha venido siguiendo de cerca el éxodo de venezolanos por la crisis también, planteó su expectativa.

“Es una visita que viste de gran relevancia porque el Gobierno venezolano por muchos años se ha negado a permitir la entrada a diferentes mecanismos de derechos humanos y un ejemplo ha sido que por 15 años la comisión de derechos humanos que ha pedido ingresar al país”.

Para la experta en migración “son muchos los temas que tiene que cubrir y muchas de las víctimas que tiene que escuchar”; porque la crisis de derechos humanos que vive Venezuela, a su juicio, “es tremendamente grave”; pues es una nación que “ha expulsado al menos 12% de sus ciudadanos; es decir al menos 4 millones de pobladores por las cifras que ha brindado la Acnur, está viviendo fuera de las fronteras; y eso ocurre cuando en un país se ha deteriorado a tal nivel la calidad de vida que persona e individuo se ha vuelto inviable”.

“Desde Amnistía Internacional hemos dicho que Venezuela se ha convertido en un país donde se ha violado el derecho a la dignidad y salir del territorio es la única opción posible para poder tener el derecho mínimo de bienestar”, sostiene Jiménez Sandoval.

“Esperamos que pueda ver de primera línea las condiciones que viven los venezolanos y lo que implica que por esas razones están saliendo del país”, añadió al ser consultada.

Salud y alimentación seriamente afectada

Señaló que los venezolanos mayormente huyen porque su derecho a la salud y a la alimentación se ha visto “severamente afectado”.

Mencionó que el 85% de los medicinas que necesitan los venezolanos o están escasas o son muy costosas como también lo expone el presidente de Ferfaven. “Muchos pacientes con enfermedades crónicas no pueden acceder a sus tratamientos y el sistema de salud ha colapsado”, señaló.

En lo que respecta a la alimentación “o hay escasez o los venezolanos no tienen dinero para cubrir su dieta diaria”.

Colapso del sistema electrico

A esto se suma la crisis de seguridad ciudadana, las continuas “lesiones a los derechos políticos y civiles es común que se dé la práctica de detenciones arbitrarias torturas y ejecuciones extrajudiciales. Cuando se expone esto es porque un país la vida se ha vuelto tan difícil que huir es una de las pocas opciones”.

El colapso en el sistema eléctrico, es otro de los puntos que para Jiménez Sandoval “ha empujado a muchos venezolanos a tomar la decisión de migrar y el Zulia es un ejemplo de las graves afectaciones”-

“Pareciera que está siendo castigado (…) ojalá que la doctora Bachelet, apesar lo corto de su visita pueda apreciarlo”, acotó.

Foro Penal: “Que exija la liberación de los presos políticos”

Alfredo Romero, director general de la ONG Foro Penal Venezolano, fue franco al señalar que una de las exigencias que debería hacer Bachelet, en su visita, sea la liberación de los presos políticos que, según las cuentas de la organización, 715 personas se encuentran detenidas por razones políticas y la mayoría sin pasar a juicio.

Dijo que también es urgente que la alta comisionada tenga acceso real y libre a todos los centros de reclusión en el país en donde están recluidos los opositores al Gobierno de Nicolás Maduro, a la vez indicó que esa posibilidad debe ir acompañada de la posibilidad de pueda hablar personalmente con los presos políticos, de los cuales “algunos han sido víctimas de tortura por parte de los organismos de seguridad del Estado”, aseveró Romero.

Según el abogado, los centros de reclusión prioritarios en los que la funcionaria debe constatar la situación son la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en Boleíta, la cárcel militar Ramo Verde, y la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Con familiares de presos políticos

“Otro punto importante es la reunión con los familiares de los presos políticos. No sabemos fecha ni lugar de esa reunión, pero sabemos que se va a dar. También se va a reunir la alta comisionada con las ong”, adelantó el director del Foro Penal.

Por ahora, se desconoce la agenda que tendrá la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, a quien desde el año pasado sectores políticos del país le han venido solicitando su presencia para que constate personal la crisis que hoy agobia a los venezolanos.

Cuerpo diplomático en Venezuela se reunirá con Bachelet el jueves

ACN/P/diarios/ Priselen Martínez Haullier

