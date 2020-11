Trump y Biden llegan al «Día D» con intercambios de críticas y llaman al voto

Una adolescente cristiana, de 13 años de edad, que fue secuestrada, obligada a convertirse al islam y a contraer matrimonio con un musulmán, fue rescatada por la policía de Pakistán.

El rescate de la niña por fuerzas especiales de la policía pakistaní, se produjo casi un mes después de que sus padres alegaran que un ciudadano musulmán de nombre Ali Azhar (44), la había secuestrado.

Los tribunales no habían actuado, debido a que inicialmente fueron aceptadas las declaraciones emitidas por la niña, donde afirmaba que ella tenía 18 años y que se había casado por su voluntad propia .







Debido a la presión social ejercida por los grupos de campaña antisecuestro de niñas y una serie de protestas públicas, la acción judicial fue impulsada en la corte en resguardo de los derechos civiles de la adolescente.

Los líderes de la iglesia católica en Pakistán, así como grupos de activistas de derechos humanos, exigieron que se reconsiderara el fallo judicial, argumentando que la niña había sido obligada a dar la declaración, después de contraer matrimonio forzado-infantil. Los manifestantes, tomaron las calles de la capital de Pakistán, Karachi, en señal de protesta por el secuestro y matrimonio forzado de la niña cristiana.

El lunes, el Tribunal Superior de Sindh ordenó a la policía que encontrara a la adolescente. La niña, fue rescatada más tarde ese mismo día y permanecerá bajo custodia protectora hasta una audiencia judicial el 5 de noviembre. El secuestrador, fue arrestado más tarde esa misma noche y debe comparecer ante el tribunal el día de hoy.

La familia de la niña, informó de su desaparición el día 13 de octubre. Dos días después, según la Organización Cristiana «Centro de Ayuda Legal, Asistencia y Asentamiento» (CLAAS), su padre fue informado de que el Sr. Ali había presentado un certificado de matrimonio donde se indicaba que la adolescente tenía 18 años y se había convertido al Islam.

La familia informó que los documentos de identificación eran falsos, pero cuando el caso llegó a los tribunales el 27 de octubre, el Tribunal Superior de Sindh otorgó la custodia al presunto secuestrador de la niña. El tribunal también ofreció protección a la familia de la niña.

La decisión fue condenada por grupos de derechos humanos y religiosos. «Es responsabilidad del estado … proteger a sus ciudadanos, especialmente a las niñas menores», dijo Joseph Arshad, un arzobispo local, al medio de noticias Crux Now en ese momento.

A fines de octubre, el abogado de la familia, Jibran Nasir, dijo que los padres de la niña habían presentado una denuncia por acoso en su nombre, denunciando las intenciones del secuestrador.

Harassment Petition filed on behalf of Arzoo by her abductors which was originally fixed for 11th Nov has now been fixed for Monday 2nd Nov on urgent basis. Will be representing Parents & will seek court to provide custody of Arzoo to parents and conduct medical examination asap pic.twitter.com/AP3nWEyr2e

— M. Jibran Nasir (@MJibranNasir) October 31, 2020