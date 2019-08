No mas Android: Huawei lanzo su propio sistema Harmony OS

En la ciudad de Dongguan, China, Huawei finalmente lanzó su sistema operativo llamado Harmony OS, que ha estado en desarrollo durante varios años, pero recientemente asumió un papel clave en el plan de contingencia de Huawei.

En la Conferencia de Desarrolladores de Huawei, la empresa finalmente compartió los primeros detalles sobre su sistema operativo interno, pero la compañía aún no estaba lista para mostrar Harmony OS en los teléfonos inteligentes.

Harmony OS está basado en microkernel, como el SO Fuchsia en desarrollo de Google. Huawei dice que Fuchsia usa un «diseño no distribuido», a diferencia del nuevo sistema operativo Harmony.

Huawei dice que esto permite una implementación flexible del nuevo sistema operativo en varios dispositivos, facilitando el desarrollo de aplicaciones en todos los escenarios.

Para justificar estas dos afirmaciones, Huawei menciona que es «difícil ofrecer una experiencia fluida en diferentes dispositivos con [una] gran cantidad de [código] en el núcleo de Android y Linux».

El uso de un microkernel también mejora la seguridad, según Huawei. El microkernel solo «proporciona los servicios más básicos, como la programación de subprocesos y el IPC», mientras que la mayoría de los servicios del sistema se implementan en el espacio del usuario.

Con menos código para auditar, la probabilidad de que se descubra un nuevo ataque será baja. Huawei también dice que está utilizando «métodos de verificación formales» para asegurar el núcleo del sistema.

Huawei dice que esta técnica, que utiliza un «enfoque matemático para validar la corrección del sistema desde la fuente», se aplica principalmente a campos críticos para la seguridad como el aeroespacial y los conjuntos de chips, «contribuyendo significativamente a la confiabilidad y robustez del sistema».

Además, el microkernel puede «escalarse» a pedido para una seguridad del sistema más amplia ”. Para concluir, Huawei se jacta de que los productos pueden alcanzar un nivel de certificación EAL 5+ con el nuevo sistema operativo.

#HarmonyOS is built with a deterministic latency engine that gives a smooth interactive experience. That means latency is at a minimum; bringing fluid interactive experience to the maximum #HDC2019 pic.twitter.com/p9bnwNHJq6

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019