Telescopio espacial Hubble captura imagen de «visitante interestelar»

Un astrónomo capturó una de las imágenes más nítidas a la fecha del cometa Borisov, el cual proviene desde fuera de nuestro sistema solar.

David Jewitt, profesor de ciencias planetarias y astronomía de la UCLA, estudió el cometa 2I/Borisov (el «I» significa «interestelar») utilizando el telescopio espacial Hubble de la NASA, que capturó imágenes del objeto cuando estaba a unos 260 millones de millas de distancia.

El cometa viaja a aproximadamente 177.000 kilómetros por hora.

Otro objeto interestelar, denominado “Oumuanua”, fue visto por un astrónomo de la Universidad de Hawai en 2017 antes de salir de nuestro sistema solar.

«Oumuamua parecía una roca desnuda, pero Borisov es un cometa realmente activo, más que un cometa normal», dijo Jewitt, quien dirige el equipo del Hubble, en un comunicado.

«Es un enigma por qué estos dos son tan diferentes. Hay tanto polvo en esta cosa que tendremos que trabajar duro para desenterrar el núcleo», agregó.

Según los informes, el cometa 2I/Borisov y el objeto Oumuamua, son los primeros dos objetos que han viajado desde el exterior de nuestro sistema solar hacia el nuestro.

Eso es posible porque el conocimiento y el equipo de los científicos son mucho mejores que nunca.

Aparentemente, un estudio afirma que hay miles de tales cometas en nuestro sistema solar en un momento dado, pero la mayoría son demasiado débiles para ser detectados con los telescopios actuales.

Los cometas son cuerpos helados que se cree que son fragmentos que quedan cuando los planetas se forman en las regiones externas de los sistemas planetarios.

NASAs Hubble captures best look at first comet outside our #SOLAR system https://t.co/F3mBZ4YyG5 #GPWX

— Tim Melino (@TimMelino) October 17, 2019