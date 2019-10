La Hummer podría regresar muy pronto como un vehículo eléctrico

La agencia de noticias Reuters informó el viernes que General Motors (GM) comenzará la producción de una línea de camionetas y SUV eléctricos de alta gama en 2021, que podría implicar el reinicio de la marca Hummer, según fuentes familiarizadas con los planes de la empresa.

Las camionetas se construirían en la planta de Detroit-Hamtramck que había sido «no asignada» antes del inicio de las negociaciones contractuales en curso con United Auto Works, dijo Reuters.

GM archivó la marca Hummer en 2010 durante su resurgimiento respaldado por el rescate de la bancarrota.

En junio, el presidente de General Motors, Mark Reuss, dijo «Amo a Hummer» y el mercado de camionetas eléctricas es «enorme».

«Puede haber lugares a los que vamos primero que no sean solo camiontas de trabajo pesado, sino más estilo y capacidad para todo terreno», dijo en ese momento.

La empresa General Motors solo ha confirmado públicamente que introducirá una camioneta eléctrica en una fecha no especificada del año 2021, de acuerdo a un comunicado del fabricante de vehículos.

Según las fuentes de Reuters, el plan es comenzar la producción a pequeña escala de una camioneta en 2021, seguida de un modelo de alto rendimiento en 2022 y un SUV en 2023.

No se llegó a una decisión final sobre el uso del nombre Hummer, pero algunos de los vehículos se venderían bajo las marcas GMC y Cadillac.

Es probable que se incluyan detalles adicionales cuando se finalice la negociación del nuevo contrato.

Hummer may return as electric truck brand, report says https://t.co/k8ACokpTNm #news pic.twitter.com/4HqaVqBPH2

— MMNewzz (@MMNewzz) October 18, 2019