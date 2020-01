NASA advierte que el humo de Australia le dará la vuelta al mundo

La agencia espacial norteamericana, ha estado utilizando su red de satélites científicos para monitorizar la cantidad de humo y aerosoles emanados desde los incendios forestales australianos.

Citando condiciones sin precedentes causadas por el calor intenso y la sequedad, la NASA señala que los incendios han causado un «número inusualmente grande de eventos de pirocumulonimbos (pyroCbs)» o tormentas inducidas por el fuego de los incendios de Australia.

«Los eventos de tipo PyroCbs proporcionan una vía para que el humo llegue a la estratosfera a más de 16 km de altura», explicó la NASA, en una publicación.

«Una vez en la estratosfera, el humo puede viajar miles de kilómetros desde su fuente, que afecta las condiciones atmosféricas a nivel mundial «.

«La NASA está rastreando el movimiento del humo de los incendios de Australia, a través de eventos de pyroCbs, a más de 15 kilómetros de altura», agregó la NASA.

«El humo está teniendo un impacto dramático en Nueva Zelanda, causando graves problemas de calidad del aire en todo el país; oscureciendo visiblemente la nieve en la cima de las montañas».

El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Maryland, ha estado compilando datos satelitales, creando un «índice de aerosol ultravioleta»; para rastrear los aerosoles y el humo.

La agencia espacial norteamericana señala que, para el 8 de enero, el humo de los incendios australianos ya había recorrido la mitad del mundo. Cuando el humo cruzó Sudamérica, volvió el cielo brumoso y causó coloridos amaneceres y atardeceres, según la NASA.

«Se espera que el humo haga al menos un circuito completo en todo el mundo, volviendo una vez más a los cielos sobre Australia», agregó.

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional también han estado compartiendo imágenes de los incendios australianos capturados desde el laboratorio espacial en órbita.

«Una inmensa nube de ceniza cubre Australia mientras volamos hacia la puesta del sol», tuiteó el lunes el astronauta de la Agencia Espacial Europea Luca Parmitano.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.

Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1

