Huracán Epsilon se aproxima a las Bermudas y se intensifica significativamente (+Video)

El último huracán en aparecer esta temporada «Epsilon», se intensificó rápidamente en las últimas 24 horas, y se pronostica que azotará a las Bermudas el jueves 22.



El Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo que el huracán Epsilon ahora tiene vientos máximos sostenidos de 177 kmph y se encuentra a unas 587 kilómetros al este-sureste de la gran Bermuda, moviéndose al oeste-noroeste a 14,5 kmph.



«Una aeronave Hurricane Hunter de la Fuerza Aérea ha descubierto que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 110 mph (177 kmph), con ráfagas más altas», dijo el NHC. «Es posible algún fortalecimiento adicional esta tarde, seguido de un pequeño cambio en la fuerza o un debilitamiento gradual durante el fin de semana».

El huracán Epsilon se dirige directo a las Bermudas

La tormenta se convirtió en huracán a última hora de la noche del miércoles y luego «se ha intensificado rápidamente» durante la noche, según informó el NHC.

El huracán Epsilon se intensificó rápidamente durante las últimas 24 horas. La tormenta es ahora un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 177 kmph.

Epsilon put in some work overnight and strengthened into a hurricane with winds of 85 mph. The strengthening should begin to level off today before passing to the east of Bermuda on Thursday, possibly bringing some tropical storm conditions to the island. pic.twitter.com/xSSU5nh1Kt

— National Weather Service (@NWS) October 21, 2020