Huracán Laura tocó tierra: Advierten de una marejada ciclónica «insalvable» (+Video)

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC, por sus siglas), informó que el Huracán Laura tocó tierra este jueves en el estado de Lousiana, y los meteorólogos advierten que se espera que la tormenta provoque una marejada ciclónica «insalvable» o «imposible de sobrevivir», ya que en aumento del nivel de las aguas aunado a los poderosos vientos, crearan condiciones extremas en la zona del delta del Mississippi.

Siendo un huracán de categoría cuatro, Laura llego a la costa de Louisiana con vientos de velocidades máximas sostenidas de 240 kmph, con lo que ya se clasifica como una de las tormentas más fuertes que jamás haya azotado la costa sureste de Estados Unidos.

La autoridades han ordenado la evacuación de casi medio millón de residentes área de la costa suroeste, ya que el área de riesgo por marejada ciclónica es tan grande que abarca desde las localidad de Galveston (Texas), pasando por Lafayette y la propia ciudad de Nueva Orleans (Lousiana).

A las 23:00 hora local (04:00 GMT), el ojo del huracán se encontraba a 105 kilómetros al sureste de Port Arthur en Texas.

EYE WALL of powerful #HurricaneLaura in Lake Charles, LA with the Dominator Fore and HERV taking some debris. Sadly there is a lot of damage, likely catastrophic to the south. We are waiting for sunrise to drive to Holly Beach and retrieve windy palms @MikeTheiss pic.twitter.com/WwNUjwfruu

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020