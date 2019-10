Iceberg de 315 billones de toneladas se desprendió de la Antártida

La plataforma de hielo Amery en la Antártida acaba de producir su mayor iceberg en más de 50 años.

El bloque de hielo cubre 1.636 kilómetros cuadrados de área, un poco más pequeño que la isla de Skye en Escocia, y se llama D28.

La escala del iceberg significa que tendrá que ser monitoreado y rastreado porque en el futuro podría representar un peligro para la navegación.

Desde principios de la década de 1960, la plataforma Amery no daba a luz un iceberg tan inmensamente grande. Se estima que Amery tiene un área total de unos 9.000 kilómetros cuadrados de área.

Amery es la tercera plataforma de hielo más grande de la Antártida, y es un canal de drenaje clave para los hielos que emanan de este del continente.

La plataforma Amery, es esencialmente la extensión flotante de una serie de glaciares que fluyen de la tierra hacia el mar.

La pérdida de icebergs en el océano es la forma en que estas corrientes de hielo mantienen el equilibrio, respecto a la entrada de nieve río arriba.

Entonces, los científicos sabían que este “evento de parto” iba a suceder. Lo interesante es que mucha atención en el área se había centrado en realidad al este de la sección que ahora está separada.

Este es un segmento de Amery, que se le ha conocido cariñosamente como «diente flojo» debido a su parecido en imágenes satelitales con la dentición de un niño pequeño.

Ambas áreas de hielo habían compartido el mismo sistema de grietas.

Pero aunque tambaleante, el diente flojo (D28) todavía está precariamente adherido a la placa Amery.

«Es un molar en comparación con un diente de leche», dijo a la BBC la profesora Helen Fricker de la Institución de Oceanografía Scripps.

Antarctica—315 billion-tonne iceberg breaks off Antarctica—»The Amery Ice Shelf in Antarctica has just produced its biggest iceberg in more than 50 years» https://t.co/SnaeDQAYUE pic.twitter.com/CFrtHckrgG

— Sara Laughter (@GreenAwakening) September 30, 2019