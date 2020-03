Coronavirus hace de las suyas en Hollywood: este actor dio positivo

El coronavirus sigue haciendo de las suyas en Hollywood, después de confirmarse que Tom Hanks y su esposa estaban contagiados por el virus; era de esperarse que otra estrella de cine también corriera con el mismo riesgo; es el caso de Idris Elba.

El actor británico Idris Elba anuncia a través de Twitter; que dio positivo en el test de coronavirus.

“Me siento bien, no tengo ningún síntoma hasta ahora pero he sido aislado desde que me enteré de mi posible exposición al virus”; detalla Idris Elba .

El actor de 47 años de edad, conocido por protagonizar en “Titanes del Pacífico” y “Hobbs & Shaw”; pide a la gente quedarse en casa. Asimismo; subraya que no ha presentado síntomas pero igual decide aislarse.

Idris Elba se suma a la lista de infectados por el coronavirus luego de su propagación en las últimas semanas por todo el mundo y a la lista de celebridades que también han sido expuestos; entre ellos, la actriz y modelo ucraniana, Olga Kurylenko, el presidente y CEO de Universal Music; Lucian Grainge y la esposa del primer ministro canadiense, Justin Trudeau; Sophie Gregoire Trudeau.

ACN/El Farandi

