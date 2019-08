El inalcanzable precio de alimentos de la canasta básica

Todos los alimentos en Venezuela, tienen aproximadamente el mismo costo; ya que el precio de granos, huevos, quesos y embutidos, carnes y leche; consiguieron el nivel de inalcanzables para los consumidores con salario mínimo; y cada uno de los productos tiene un monto que oscila alrededor de esa cantidad: Cuarenta mil bolívares (Bs. 40.000) por kilo. Tomando en cuenta que el Cendas comprobó que la canasta básica cuesta más de dos millones y medio de bolívares, se hace impensable sufragarla.

Estos son los precios por cada uno de los productos de la canasta básica:

Caraotas, frijoles y lentejas – Entre 30 y 35 mil bolívares Huevos – Entre 35 y 40 mil bolívares el cartón Quesos – Entre 35 y 40 mil bolívares Carnes – Entre 35 y 40 mil bolívares Leche – 70 mil bolívares Jamón – Entre 60 y 90 mil bolívares Legumbres (hortalizas) tomates y cebollas – Entre 30 y 40 mil bolívares. Una ramita de cilantro cuesta cinco mil (Bs. 5.000)

Por supuesto eso origina largos paseos de amas de casa; y consumidores en general, buscando rebajitas que casi nunca encuentra.

La súper hiperinflación en Venezuela, generada o proveniente del modelo económico; establecido por el régimen de Nicolás Maduro; ha ocasionado la carestía de productos básicos de primera necesidad; obligando a los venezolanos a soñar con la dificultad que representa hoy en día, llenar las alacenas de sus hogares.

Con un salario mínimo establecido en Bs. 40.000, sumado al beneficio de alimentación de Bs. 20.000; los ciudadanos se ven forzados a enfrentar la cruda realidad; donde con sus remuneraciones alcanzarían a comprar solo un producto de la cesta básica.

En un recorrido por varios establecimientos comerciales; se pudo evidenciar cuales son los productos más costosos de la canasta alimentaria de los venezolanos.

Los granos son catalogados por los ciudadanos; como unos de los alimentos más costosos en la actualidad.

En el mercado, las caraotas son las más añoradas por amas de casa, quienes ven con tristeza como casi a diario se eleva su costo. Actualmente el precio de este alimento iguala el de la carne, entre 30 y 40 mil bolívares por kilo, si las consigue.

Lentejas, las que vienen en las cajas Clap y los quinchonchos se consiguen en 28.000 bolívares por kilo, mientras los más llevados siguen siendo los frijoles chinos, cuyo kilo tiene un valor actual de 15.000 bolívares, porque los frijoles criollos (frijoles bayos) se consiguen al mismo precio de las caraotas

Los huevos, la fuente proteica más buscada por los venezolanos en los mercados, abastos y charcuterías se distribuyen rapidamente, a pesar de sus súbitas alzas de precios.

Es común encontrar puestos de ventas de este nutritivo alimento, donde ya el cartón alcanza los 38.000 bolívares, mientras por caja sobrepasa los 400.000 bolívares, dificultando la compra de quienes los ofertan.

Los quesos y embutidos, productos acompañantes por excelencia en los desayunos, también representan en la actualidad, un golpe para el bolsillo de los venezolanos.

Productos lácteos como el queso cuyo precio se eleva a 30.000 bolívares por kilo y embutidos como el jamón y la mortadela, que sobrepasan los 60.000 bolívares se han convertido en un verdadero lujo.

Las carnes, todos los tipos de carnes, ha escaseado en las mesas de los venezolanos por sus altos precios. Este renglón debido a sus elevados costos, ha sido suspendido su consumo por largos periodos.

Actualmente en frigoríficos un kilo de bisteck se encuentra por los 35.000 bolívares, mismo precio de la carne molida y la milanesa.

La leche, alimento fundamental para la infancia, tanto en su presentación en polvo, como en liquida, la leche es catalogada como el alimento más costoso en la actualidad. Mostrando precios exorbitantes que impiden a muchos adquirir este producto.

En comercios, el kilo en polvo de leche se consigue en 70.000 bolívares, mientras que otras presentaciones como 500 y 400 gramos, se encuentran en costos promedios entre 21.000 bs y 35.000 bolívares.

En su último reporte, El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros CENDAS, informó que la canasta básica sobrepasaba en julio los 2.500.000 bolívares, mientras el salario mínimo integral se ubica en 60.000 bolívares, lo que mantiene a los empleados dependientes de este salario en una crítica situación, ante la crisis económica ocasionada en Venezuela por el modelo socialista encabezado por Nicolás Maduro.

ACN/Cendas/IMP

