Fuerte incendio se registró en un barrio de Bogotá

El rover Perseverance de la NASA aterrizó exitosamente en Marte este jueves 18 de febrero, tras casi siete meses de viaje con destino al planeta rojo.

De acuerdo a la Nasa durante una trnasmisión en directo, el vehículo tocó la superficie marciana a hacia las 20:55 GMT de este jueves; con el objetivo de buscar evidencias de vida pasada en Marte y recoger muestras de rocas que serán regresadas a la Tierra en una futura misión.

Igualmente, se pondrá a prueba las tecnologías pioneras que serán clave para una futura presencia humana en el planeta rojo. De hecho, en su aproximación a Marte, el Perseverance superó los llamados «siete minutos de terror», que se refiere al período; de ingreso y descenso en la atmósfera marciana en que la temperatura y el riesgo son máximos.

En cuanto a que Perseverance aterrizó con éxito en Marte, fue confirmado por mensajes de radio enviados a la Tierra desde el cráter Jezero; un antiguo lago que será estudiando próximamente.

Fue con esa buena noticias, que minutos después, la ingeniera Diana Trujillo (colombiana), una de las líderes de la misión; confirmó que el Perseverance «está listo para comenzar operaciones en la superficie. ¡Llegamos!».

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

— NASA (@NASA) February 18, 2021