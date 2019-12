Se quemó el Super-Yate de Mark Antony en Miami

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande volvió a ser tendencia en las redes sociales; pero no por sus canciones sino por seguir a la cuenta oficial en Twitter de los Cardenales de Lara.

Varios usuarios en Twitter, se preguntaron por qué Ariana Grande seguirá a los Cardenales de Lara; o si fue que los confundió con los Cardenales de San Luis, equipo perteneciente a las Grandes Ligas.

A través de la misma red, el equipo perteneciente a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); le respondió invitándola al estadio Antonio Herrera Gutiérrez; de la ciudad de Barquisimeto, donde juegan, incluso a comer unos «pepitos guaro».

So, @ArianaGrande, would you like to come to Antonio Herrera Gutiérrez ballpark? Then we go for a pepito guaro as you like… pic.twitter.com/QmxGXgcHtg

— Cardenales de Lara (@CardenalesDice) December 18, 2019