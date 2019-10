Arrecian los incendios forestales en California: 2 muertos y 100 mil evacuados

Dos personas murieron en California, donde los incendios forestales continúan sin control este viernes en el área metropolitana de Los Ángeles, lo que obligó a la evacuación obligatoria de mas de 100.000 personas.

El jefe de bomberos de Los Ángeles, Ralph Terrazas, dijo que el incendio en el extremo norte de la ciudad ha crecido a más de 11 kilometros cuadradas y ha destruido al menos 25 casas.

Un hombre de mediana edad que estaba cerca las llamas sufrió un paro cardíaco que le causo la muerte el jueves por la noche, agregó el jefe.

«Era toda una pared de fuego», dijo Edwin Bernard, de 73 años, quien tuvo que evacuar su casa en el vecindario de Sylmar el jueves por la noche. «Hubo fuego por todos lados. Tuvimos que irnos», agrego.

El jefe de policía Michel Moore dijo que las evacuaciones obligatorias en el área han abarcado a unas 100.000 personas en más de 20.000 hogares.

El incendio estalló alrededor de las 9 pm el jueves a lo largo del norte del Valle de San Fernando, los poderosos vientos de Santa Ana barrieron el sur de California.

Terrazas, dijo que hubo vientos sostenidos de 35-40 kmph con ráfagas de más de 80 kmph y que los niveles de humedad relativa habían caído hasta un 3%.

«Como se puede imaginar, el viento ha hecho volar las brasas una distancia significativa, lo que provoca que se inicien otros incendios», dijo Terrazas.

El incendio comenzó en Sylmar, la porción más septentrional del valle, y se extendió hacia el oeste a una velocidad de 325 hectareas por hora en Porter Ranch, parte de una llamada interfaz urbano-salvaje donde las subdivisiones se apiñan contra las estribaciones de las montañas de Santa Susana.

En el norte de California, el servicio electrico fue reestablecido el viernes a más de la mitad de los 2 millones de residentes que perdieron electricidad después de que la empresa Pacific Gas and Electric Co. suspendió el servicio el miércoles para evitar que sus equipos provoquen incendios forestales durante el clima seco y ventoso.

Today in #TopStories: California wildfires rage on, killing 2 and sparking widespread evacuations of 100,000 residents. (via @FoxNews) https://t.co/t8BcmANlFW pic.twitter.com/uwfLuJ7cqk

— Apple News (@AppleNews) October 11, 2019