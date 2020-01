Indefinida fecha de retorno del Sistema Biopago

Las operaciones con petros en los puntos de venta Biopago del Banco de Venezuela se mantendrán suspendidas hasta nuevo aviso. El Banco de Venezuela indicó que se entró en la segunda fase de integración de las plataformas, entre las que se encuentran Patria Instituciones y Petroapp.

Segunda fase de integración

En un comunicado, el banco señaló que tanto la entidad como la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas entraron en la segunda fase de integración de las plataformas BiopagoBDV, Patria Instituciones y Petroapp.Ads by

No quedó especificada en el documento la fecha de reactivación del sistema, sin embargo, el banco precisó que cuando se culmine el proceso, lo informarán a través de los canales regulares. Así lo reseñó Criptonoticias.

Sin fecha de retorno el Sistema Biopago

El pasado 4 de enero, el Banco de Venezuela anunció una suspensión de siete días, pero ahora esta será indefinida.

Durante el mes de diciembre, esta forma de pago en los establecimientos comerciales fue impuesta por los puntos de venta Biopago del Banco de Venezuela para que jubilados, pensionados, trabajadores públicos y demás ciudadanos hicieran uso del petroaguinaldo.

No obstante, fueron más las quejas que los elogios por parte de los usuarios debido a las fallas que presentaba el sistema a la hora de pagar.

Hasta el momento, no está clara la cifra exacta de los establecimientos habilitados para estos pagos. El Banco de Venezuela afirmó que se realizaron operaciones en 7.422 comercios.

Tampoco está contabilizada la cantidad exacta de locales que presentó fallas

En el caso de los comerciantes, hay muchos reclamos porque no han recibido los fondos de estas operaciones.

Computer Planet C. A. informó a través de Twitter que, a la fecha, no ha recibido respuesta por parte de la entidad bancaria.

ACN/redes/diarios

No deje de leer: Visa suspendió servicios a la entidad bancaria BOD(Opens in a new browser tab)